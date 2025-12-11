Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

U22 Việt Nam 0-0 Malaysia: Văn Khang bỏ lỡ cơ hội

  • Thứ năm, 11/12/2025 14:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lúc 16h ngày 11/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu cuối của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay phút thứ 2, U22 Việt Nam đã có cơ hội sau nỗ lực đột phá của Đình Bắc. Ở phía trong, Văn Khang băng vào dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Malaysia.

Trong trận quyết định ngôi đầu bảng B, HLV Kim Sang-sik thực hiện một số sự điều chỉnh, trong đó có việc tung Lê Viktor, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Phi Hoàng vào sân ngay từ đầu.

Trong khi U22 Malaysia chỉ cần hòa để bảo toàn ngôi đầu, U22 Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn tự quyết. HLV Kim nhấn mạnh tinh thần nhập cuộc sẽ là chìa khóa: “Tôi nói với các cầu thủ rằng đây không còn là trận vòng bảng thông thường. Chúng ta phải coi nó như trận đấu sống còn. Chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc”.

U22 Viet Nam anh 1U22 Viet Nam anh 2U22 Viet Nam anh 3U22 Viet Nam anh 4

Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn, CĐV đã có mặt tại sân Rajamangala. Ảnh: Minh Chiến.

Tại vòng bảng môn bóng đá nam, chỉ 3 đội đứng đầu mỗi bảng vào thẳng bán kết. Các đội đứng thứ 2 sẽ so thành tích để chọn ra cái tên cuối cùng vào top 4.

Trong trường hợp không thể vượt Malaysia, U22 Việt Nam cũng có nhiều lợi thế trong nhóm đội đứng thứ 2. Chỉ cần thêm một điểm, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng đi tiếp của U22 Indonesia và Timor Leste.

Đánh giá về đối thủ, ông Kim Sang-sik nhận định U22 Malaysia là đội bóng chơi mạnh mẽ, thiên về tốc độ và tranh chấp. Tuy nhiên, U22 Việt Nam nghiên cứu kỹ lối chơi này sau khi ban huấn luyện trực tiếp theo dõi các trận đấu của họ.

“Malaysia giàu thể lực và có lối đá tấn công sắc sảo. Nhưng U22 Việt Nam chuẩn bị kỹ từ chiến thuật đến thể chất. Các cuộc họp chuyên môn cho thấy đội đủ khả năng kiểm soát trận đấu”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

U22 Viet Nam anh 5

Đội hình ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia. Ảnh: VFF.
U22 Viet Nam anh 6

Cục diện bảng đấu trước giờ bóng lăn.

U22 Việt Nam SEA Games U22 Việt Nam Đình Bắc Kim Sang-sik

