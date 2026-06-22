Tỷ phú Trung Quốc mắc bệnh nan y vẫn làm việc 12 giờ/ngày

Một cựu lãnh đạo ngành thương mại điện tử tại Trung Quốc đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Ông vẫn duy trì lịch làm việc kéo dài gần 12 giờ mỗi ngày.

Ông Lei mắc bệnh ALS, cần 4 người chăm sóc. Ảnh: Yitiao.

Cai Lei (48 tuổi) từng giữ chức phó chủ tịch JD.com, một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Ông đã chiến đấu với ALS suốt 7 năm qua. Đây là căn bệnh khiến các tế bào thần kinh vận động dần bị phá hủy, hiện chưa có thuốc chữa.

Theo SCMP, tình trạng sức khỏe của ông Lei gần đây xấu đi đáng kể. Ông không còn khả năng vận động hay nói chuyện, chỉ có thể giao tiếp và làm việc bằng công nghệ theo dõi chuyển động của mắt để nhập liệu trên máy tính.

Trợ lý của Cai Lei cho biết ông đã nhiều lần cận kề cái chết. Có lần đờm làm tắc đường thở khiến ông không thể hô hấp trong khoảng một phút. Những hoạt động đơn giản nhất cũng trở thành thử thách. Bốn người chăm sóc phải hỗ trợ mỗi khi ông đứng dậy hoặc lên giường. Tình trạng teo cơ gây đau nhức và tê bì khi ngồi lâu.

Dù vậy, Cai Lei vẫn tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu thuốc điều trị ALS. Ông làm việc gần 12 giờ mỗi ngày. Ông từng tuyên bố "chỉ có cái chết mới khiến bản thân dừng lại".

Hiện Cai Lei là Chủ tịch Công ty Công nghệ Y tế Beijing Aisikang. Ông được cho là đã đóng góp hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 15 triệu USD , cho các hoạt động nghiên cứu ALS.

Ông cũng thành lập bốn quỹ từ thiện liên quan đến căn bệnh này. Cai Lei hợp tác với nhiều nhà khoa học và bác sĩ hàng đầu để xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên biệt.

Ông Lei vẫn làm việc 12 tiếng/ngày, theo SCMP.

Gần 200 năm kể từ khi ALS được phát hiện, thế giới vẫn chưa có loại thuốc nào có thể ngăn chặn hoàn toàn sự tiến triển của bệnh. Nhóm của Cai Lei đã xây dựng nền tảng dữ liệu nghiên cứu ALS được cho là lớn nhất thế giới. Hệ thống này giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển thuốc lên gấp 20 lần.

Bên cạnh đó, ông đang thúc đẩy hơn 300 chương trình nghiên cứu thuốc. Một số phương pháp điều trị nhắm vào đột biến gene đơn lẻ đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng không thể áp dụng cho Cai Lei hoặc phần lớn người mắc ALS tự phát.

"Trong đêm tối nhất, điều đầu tiên không được lung lay chính là niềm tin", Cai Lei chia sẻ với truyền thông.

Đầu năm nay, ông thông báo loại thuốc RAG-17 do nhóm nghiên cứu phát triển đã đạt bước tiến lâm sàng quan trọng. Một số người tham gia thử nghiệm ghi nhận những thay đổi tích cực sau khi sử dụng. Trong số đó có bệnh nhân He Jian. Người này được cho là đã lấy lại sức mạnh ở cánh tay sau mũi tiêm đầu tiên. Hai mũi tiêm tiếp theo giúp tình trạng bệnh ổn định hơn.

Trung Quốc hiện có khoảng 200.000 người mắc ALS. Nhiều bệnh nhân cần sự hỗ trợ y tế và chăm sóc chuyên sâu. Không ít gia đình trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo liên quan đến điều trị bệnh. Để tăng tính minh bạch, nhóm của Cai Lei phát triển một ứng dụng kết nối trực tiếp bệnh nhân với người chăm sóc.

Ông Lei kết hôn với bà Duan Rui, một cử nhân ngành dược. Hai người có một con trai. Duan Rui điều hành tài khoản một mạng xã hội, thường xuyên livestream bán hàng để gây quỹ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bà cho biết việc giúp chồng chiến thắng ALS mang ý nghĩa lớn hơn việc đưa ông trở lại cuộc sống gia đình bình thường.

"Tôi vẫn sợ ngày phải chia xa. Chính vì vậy tôi càng trân trọng từng giây phút được ở bên anh", bà chia sẻ.

Câu chuyện của Cai Lei khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động. Dân mạng xem ông là biểu tượng của nghị lực và lòng dũng cảm trước bệnh tật.

Một người dùng bình luận rằng bệnh nhân ALS phải chịu đựng cảm giác tinh thần còn nguyên vẹn nhưng cơ thể dần mất khả năng hoạt động. Người này gọi Cai Lei là một chiến binh. Một ý kiến khác cho rằng những điều kỳ diệu không được tạo nên bởi một cá nhân. Thành công đến từ niềm tin và nỗ lực của cả gia đình, đội ngũ chăm sóc, các nhà nghiên cứu và những người đồng hành.