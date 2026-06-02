Generali Việt Nam đồng hành ‘Giải chạy vì bệnh nhi ung thư 2026’

Generali Việt Nam đồng hành cùng “Children’s Cancer Run” do CanCham Việt Nam tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và kết nối cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Generali Việt Nam khuyến khích đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính tham gia. Đây là dịp để các thành viên đến từ nhiều bộ phận cùng gặp gỡ, gắn kết và đóng góp vào sự kiện giàu ý nghĩa.

Tập thể Generali Việt Nam cùng chung bước tại “Children’s Cancer Run - Giải chạy vì bệnh nhi ung thư 2026”.

“Giải chạy vì bệnh nhi ung thư 2026”, tiền thân là giải chạy Terry Fox tại Việt Nam, không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng. Đây là hành trình lan tỏa hy vọng và tinh thần sẻ chia đã được vun đắp trong gần ba thập kỷ. Năm 2026 đánh dấu lần thứ hai CanCham Việt Nam tổ chức giải chạy này với hình thức Fun Run 5 km. Sự kiện không đặt nặng yếu tố thi đấu, mà hướng đến việc khuyến khích vận động thể chất và gây quỹ cho hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư trong cộng đồng.

Đội ngũ Generali Việt Nam lan tỏa sắc đỏ và tinh thần tích cực tại giải chạy.

Trong sắc đỏ quen thuộc, đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính của Generali Việt Nam cùng nhau sải bước, hòa nhịp với hàng nghìn người tham gia trên cung đường chạy. Sự gắn kết được thể hiện tự nhiên qua từng khoảnh khắc đồng hành, từ việc giữ nhịp chạy cùng nhau, chờ nhau tại điểm tiếp nước đến lời động viên giản dị dọc đường. Mỗi bước chân không chỉ mang theo năng lượng tích cực, mà còn gửi gắm sự quan tâm và tình yêu thương đến những em nhỏ đang kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư, vì một tương lai tươi sáng hơn.

Sự đồng hành của Generali Việt Nam cùng “Giải chạy vì bệnh nhi ung thư 2026” góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối con người và khuyến khích mỗi cá nhân cùng chung tay tạo nên giá trị tích cực cho xã hội. Đây cũng là một phần trong cam kết dài hạn của Generali trên hành trình phát triển bền vững, khi doanh nghiệp không chỉ hướng đến tăng trưởng, mà còn đồng hành cùng cộng đồng bằng hành động cụ thể và thiết thực.