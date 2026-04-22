Generali Việt Nam và 15 năm hành trình bảo vệ từng khoảnh khắc

Sau 15 năm tại Việt Nam, Generali khẳng định vị thế bảo hiểm nhân thọ bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm và kiên định là “người bạn trọn đời” của mọi gia đình Việt.

Thành lập từ năm 1831, Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới, phục vụ hơn 75 triệu khách hàng tại hơn 50 quốc gia. Năm 2025, tập đoàn đạt lợi nhuận thuần sau điều chỉnh kỷ lục 4,3 tỷ euro.

Từ di sản toàn cầu đến hành trình 15 năm tại Việt Nam

Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2011, Generali khẳng định vị thế với hệ sinh thái sản phẩm ưu việt thông qua sự thấu hiểu nhu cầu và điều kiện tài chính của các gia đình Việt và chỉ số hài lòng khách hàng (R-NPS) trong top thị trường.

Suốt 15 năm qua, Generali Việt Nam đã xây dựng hệ thống phân phối đa dạng, đưa bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng. Trọng tâm là mạng lưới văn phòng Tổng đại lý (GA) - nơi đội ngũ tư vấn trực tiếp đồng hành khách hàng hoạch định tương lai.

Bắt đầu từ thập kỷ trước, mô hình GenCasa và GenBella của Generali đã tạo dấu ấn riêng biệt nhờ sự giao thoa giữa phong cách Italy lịch lãm và văn hóa phương Đông, mang lại trải nghiệm dịch vụ tinh tế trong không gian sang trọng. Đến đầu năm 2026, mạng lưới này phát triển lên hàng trăm văn phòng với hơn 30.000 tư vấn tài chính, trở thành “trăm điểm tin cậy” kết nối niềm tin và nâng cao chuẩn mực chăm sóc khách hàng trên toàn quốc.

Song song đó, Generali mở rộng kênh phân phối chiến lược thông qua hợp tác ngân hàng, bảo hiểm nhóm và đại lý tổ chức, điển hình là PVcomBank, Nam A Bank và OCB, đa dạng hóa lựa chọn tiếp cận cho khách hàng.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, bà Nguyễn Phương Anh - Tổng giám đốc Generali Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi tin tưởng với sự đồng hành của khách hàng, Generali sẽ tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng của chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc, góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm minh bạch, hiện đại, vì lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng”.

Trong những năm qua, Generali liên tục số hóa quy trình và đầu tư công nghệ với hệ sinh thái GenVita, tự động hóa giao dịch để rút ngắn thời gian xử lý trong mọi điểm chạm giao dịch. Những nền tảng này giúp định hình hệ sinh thái bảo hiểm hiện đại, sẵn sàng phục vụ khách hàng khắp Việt Nam.

15 năm hành trình bảo vệ từng khoảnh khắc cuộc sống

Vượt trên tốc độ tăng trưởng, giá trị sâu sắc của hành trình 15 năm chính là sự đồng hành của Generali trong mọi cột mốc cuộc đời, từ cột mốc vun đắp tổ ấm, mừng đón con thơ chào đời, dõi theo con lớn lên qua từng cột mốc trưởng thành, theo đuổi sự nghiệp, vươn đến thành công và tận hưởng tháng ngày hưu trí. Những khoảnh khắc ấy giúp ý nghĩa của bảo hiểm trở nên trọn vẹn, mang lại sự an tâm để mỗi gia đình vững vàng bước tiếp.

Mỗi hợp đồng là một cam kết lâu dài, mỗi quyền lợi chi trả là minh chứng cho lời hứa bảo vệ thiết thực của Generali. Tính đến 31/12/2025, Generali Việt Nam đã đồng hành gần 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 doanh nghiệp, chi trả hơn 4,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 1,5 triệu trường hợp. Những con số này khẳng định sự hiện diện kịp thời của Generali tại những thời điểm quan trọng trong cuộc sống khách hàng.

Bên cạnh giải pháp bảo hiểm, Generali đặt trách nhiệm xã hội làm trọng tâm với hơn 110 tỷ đồng đóng góp suốt 15 năm qua. Thông qua The Human Safety Net - tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Generali thành lập, các hoạt động cộng đồng của Generali Việt Nam tập trung mạnh mẽ vào tiêu chí bền vững, tạo tác động sâu rộng, chú trọng chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai. Đồng hành các đối tác uy tín như Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, UNICEF, Generali Việt Nam ghi dấu ấn với chương trình giáo dục kiến thức làm cha mẹ, gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao. Công ty cũng sát cánh cùng cộng đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai, hỗ trợ đồng bào tái thiết cuộc sống.

Định hướng gắn kết kinh doanh với cộng đồng đã mang về cho Generali các giải thưởng danh giá “Doanh nghiệp vì cộng đồng” (Saigon Times CSR), “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới và bền vững” (Rồng Vàng 2025), cùng các giải quốc tế Insurance Asia Awards và APEA.

Generali Việt Nam cũng đặc biệt xem trọng giá trị con người trong mục tiêu kiến tạo tương lai bền vững. Generali luôn tích cực chú trọng kiến tạo môi trường làm việc đa dạng - công bằng - hội nhập và phát triển nhân tài. Minh chứng là nhiều năm liền nằm trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (2021 - 2024) và đạt giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", "Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời" tại HR Asia Awards 2025.

Từ nền tảng nhân văn và chuyên nghiệp ấy, Generali Việt Nam kiên định với sứ mệnh trở thành “Người bạn trọn đời”, cùng các gia đình Việt vun đắp một tương lai an tâm và tốt đẹp hơn.