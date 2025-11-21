Hành trình 'Người bạn trọn đời' - từ thử thách đến thành công bền vững

Hành trình xây dựng thành công bền vững tại Generali Việt Nam được thắp lên từ những con người mang trong mình bản lĩnh, tâm huyết và khát vọng lan tỏa giá trị nhân văn.

Họ chính là đại diện cho chiến lược "Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội", nơi con người và khách hàng được đặt ở vị trí trọng tâm của mọi định hướng phát triển.

Kiến tạo thời thế bằng bản lĩnh và tâm huyết

Hơn 11 năm đồng hành cùng Generali Việt Nam, chị Phạm Thị Tuyết Sang trải qua mọi cung bậc của nghề, từ ngày đầu gian khó, qua giai đoạn vượt chỉ tiêu, đến khoảnh khắc cần nỗ lực gánh vác và truyền lửa cho tập thể.

Những giám đốc văn phòng tổng đại lý như chị Sang, anh Huy, chị Thảo góp phần tạo nên thành công bền vững tại Generali Việt Nam.

Năm 2024, với vai trò giám đốc văn phòng tổng đại lý (GAD), chị Sang tâm niệm phải tạo nên ngôi nhà thứ hai. Đó là nơi thủ lĩnh tương lai được trưởng thành hạnh phúc và bền vững. Với tinh thần của "tân GAD", chị chủ động nhìn nhận thiếu sót, không ngừng học hỏi và hoàn thiện kỹ năng để trở thành điểm tựa cho đội ngũ. Triết lý "Lãnh đạo bằng tình, dẫn dắt bằng tầm" của chị hiện diện trong từng buổi huấn luyện nhóm nhỏ, từng giờ mentoring 1:1 mà chị dành tâm sức để định hướng cho tư vấn tài chính trẻ.

Sự dẫn dắt cùng văn hóa làm nghề giúp chị đạt danh hiệu "Nữ hoàng Generali 2024", TOT 2025 nhiều năm liên tiếp. Đồng thời, chị Tuyết Sang đưa GenCasa Thủ Đức 3 vào Top GenCasa miền Nam. Đó là thành quả đến từ nỗ lực, văn hóa gắn kết và bản lĩnh đậm dấu ấn riêng của cả đại lý.

Từ số 0 đến biểu tượng của sự phát triển bền vững

Hành trình của anh Nguyễn Đăng Huy cùng Generali Việt Nam bắt đầu năm 2015. Những ngày đầu không dễ dàng khi thị trường còn nhiều thử thách, đội ngũ non trẻ và mọi thứ phải xây dựng từ số 0. Nhưng với anh, khó khăn không phải rào cản, mà là cơ hội để thử thách bản thân và gắn kết đội nhóm.

Qua 10 năm đồng hành, anh cùng GenCasa Đà Nẵng 1 viết nên câu chuyện về niềm tin và sự bền bỉ. Từ văn phòng nhỏ, đơn vị phát triển thành hệ thống tiên phong tại miền Trung, phục vụ hơn 20.000 khách hàng, quy tụ gần 1.800 tư vấn viên và mở rộng 7 văn phòng tại các tỉnh. Đáng chú ý, đội ngũ còn là "cái nôi" của nhiều MDRT (viết tắt của Million Dollar Round Table - hiệp hội dành cho chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc trên toàn cầu) lâu năm của Generali miền Trung.

Giám đốc văn phòng tổng đại lý của Generali Việt Nam có chung sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ đến cộng đồng.

Đối với anh Đăng Huy, thành công không nằm ở vị trí dẫn đầu, mà là giá trị nhân văn mà bảo hiểm mang lại cho khách hàng.

Dưới sự dẫn dắt của anh, GenCasa Đà Nẵng 1 liên tục giữ top đầu doanh thu miền Trung, tỷ lệ duy trì hợp đồng K2 luôn trên 90% và chỉ số NPS thường xuyên trên 80%. Năm 2024, văn phòng đạt mức tăng trưởng 26%, trở thành biểu tượng về phát triển bền vững trong hệ thống Generali Việt Nam.

Ngọn lửa kiên định thắp sáng đội ngũ hạnh phúc

Từ tư vấn tài chính trẻ đầy khát khao cống hiến, chị Nguyễn Phương Thảo từng bước khẳng định bản lĩnh lãnh đạo và giá trị tử tế trong hành trình. Gia nhập Generali từ năm 2016, chị trải qua các vai trò khác nhau trước khi chính thức trở thành GAD GenCasa Tây Hồ vào năm 2021, mở ra chặng đường mới đầy thử thách, nhưng cũng rực rỡ.

Chị tâm niệm: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Chính sự bền bỉ, tận tâm và trọn vẹn với nghề đã tôi luyện nên một GAD mạnh mẽ, đầy đam mê và luôn truyền cảm hứng. Với triết lý lãnh đạo gói gọn trong ba yếu tố tâm - tài - tầm, chị xem thành công của đội ngũ là niềm tự hào lớn nhất và luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thành viên để mỗi người đạt kết quả tốt nhất và trưởng thành trong nghề.

Dưới sự dẫn dắt của chị, GenCasa Tây Hồ trở thành "cái nôi" của tư vấn viên trẻ tài năng, liên tục đạt COT/MDRT và vị trí quản lý top toàn quốc. Văn phòng không chỉ gặt hái nhiều thành tích nổi bật - GenCasa hạng vàng/kim cương nhiều năm liền, top 6 GenCasa toàn quốc, tỷ lệ duy trì hợp đồng K2 96% - mà còn trở thành ngôi nhà hạnh phúc, nơi mỗi thành viên cảm thấy được yêu thương, sẻ chia và tự hào khi cùng nhau gắn bó.

Ba giám đốc văn phòng tổng đại lý với ba xuất phát điểm khác nhau, ba hành trình đầy nỗ lực, nhưng đều gặp nhau ở sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ đến cộng đồng. Họ không chỉ là nhà lãnh đạo tiêu biểu của Generali Việt Nam, mà trở thành người truyền cảm hứng trên nền tảng chiến lược "Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội". Họ đang cùng xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, tử tế và sẵn sàng đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trên khắp Việt Nam.