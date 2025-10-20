Generali Việt Nam ra mắt ưu đãi tri ân khách hàng nhân dịp 20/10

Generali Việt Nam ra mắt chương trình khuyến mãi lớn đến cuối năm, cùng sự kiện marathon livestream trong ngày 20/10 như lời tri ân gửi khách hàng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20/10 luôn là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm với những người phụ nữ yêu thương nhất. Hơn cả những món quà mang giá trị vật chất, điều quý giá nhất là sự an tâm và bảo vệ trọn vẹn dành cho họ.

Chương trình tri ân lớn nhất năm

Với tinh thần đó, Generali Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi “Trọn đôi giá trị, Gia đình khỏe mạnh, Tương lai vững vàng”, dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết chung “VITA - Ngày mai vững chắc” kết hợp cùng sản phẩm bán kèm bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 “VITA - Sức khỏe vàng/kim cương”.

Chương trình khuyến mãi “Trọn đôi giá trị, Gia đình khỏe mạnh, Tương lai vững vàng”.

Đây là chương trình ưu đãi lớn của Generali Việt Nam, được áp dụng trong 3 tháng cuối năm từ 20/10 đến hết 31/12. Khách hàng tham gia chương trình sẽ nhận quà tặng đặc biệt với giá trị tăng dần theo số lượng thành viên cùng tham gia sản phẩm bán kèm bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 “VITA - Sức khỏe vàng/kim cương” trong cùng hợp đồng. Với một hợp đồng bảo hiểm liên kết chung “VITA - Ngày mai vững chắc”, các thành viên trong gia đình (ba mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột) có quyền tham gia thêm sản phẩm bán kèm bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 “VITA - Sức khỏe vàng/kim cương”. Đặc biệt, người được bảo hiểm là trẻ em từ 0 đến 5 tuổi được nhân đôi giá trị quà tặng, tối đa đến 40% phí thực thu năm đầu (chi tiết tham khảo thể lệ chương trình khuyến mãi trên website Generali) của sản phẩm bán kèm.

Marathon livestream trong ngày 20/10

Khởi đầu chương trình khuyến mãi lớn cuối năm, Generali Việt Nam mang đến buổi marathon livestream “Deal đỉnh trao nàng - Bảo vệ như ý”. Đây là sự kiện livestream hiếm hoi trong ngành bảo hiểm, kết hợp giải trí và lan tỏa thông điệp yêu thương.

Chương trình marathon livestream “Deal đỉnh trao nàng - Bảo vệ như ý” ngày 20/10.

Buổi livestream có sự tham gia của bà Nguyễn Phương Anh - Tổng giám đốc Generali Việt Nam, top 10 “Chiến thần GenLive” - các tư vấn tài chính (TVTC) xuất sắc được tuyển chọn qua cuộc thi tìm kiếm tài năng có khả năng tư vấn sáng tạo và thu hút tương tác trên mạng xã hội. Đồng hành cùng đội ngũ TVTC là dàn khách mời đặc biệt gồm MC/diễn viên Trần Anh Huy, diễn viên Trần Ngọc Vàng và nam vương Mario Thành Tâm.

Top 10 “Chiến thần GenLive” xuất hiện trong sự kiện livestream.

Livestream được chia thành 3 phiên live chính với thời lượng 5 tiếng, phát sóng từ 18h đến 23h ngày 20/10. Ở phần đầu chương trình, bà Nguyễn Phương Anh tham gia giao lưu, truyền cảm hứng về món quà mang giá trị bảo vệ, đồng hành lâu dài và công bố thể lệ chương trình khuyến mãi “Trọn đôi giá trị, Gia đình khỏe mạnh, Tương lai vững vàng”. Bước vào từng phiên live chính, mỗi khách mời sẽ cùng 3 TVTC cung cấp kiến thức cho khán giả về bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “VITA - Ngày mai vững chắc”, cùng sản phẩm bán kèm bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 “VITA - Sức khỏe vàng/kim cương”.

Livestream mở ra không gian tương tác trực tuyến mới cho khách hàng Generali Việt Nam với nhiều hoạt động ưu đãi độc quyền, minigame tương tác và quà tặng voucher hấp dẫn dành riêng cho độc giả theo dõi livestream.

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng giám đốc Generali Việt Nam - xuất hiện trong marathon livestream đặc biệt.

Những chương trình tri ân, kết nối như chương trình khuyến mãi hay marathon livestream là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Generali Việt Nam trong việc đổi mới trải nghiệm khách hàng, kết hợp công nghệ, sáng tạo và tương tác trực tuyến để lan tỏa thông điệp yêu thương, mang giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Không chỉ là lời tri ân gửi đến khách hàng, công ty mong muốn truyền tải kiến thức về bảo hiểm gần gũi hơn, hiện đại hơn, nơi công nghệ, cảm xúc và giá trị nhân văn cùng song hành.

Chương trình marathon livestream “Deal đỉnh trao nàng - Bảo vệ như ý” được phát sóng từ 18h đến 23h tối 20/10 trên các kênh Facebook và TikTok chính thức của Generali Việt Nam.