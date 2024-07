Hành trình xuyên Việt ngược gió vượt nắng gây quỹ xây trường cho em

Tiên phong trong chiến dịch thử thách toàn cầu 2024 của The Human Safety Net, đội ngũ Generali Việt Nam tại các tỉnh thành đã cùng nhau hoàn thành hành trình 1.831 km xuyên Việt.

Tiên phong trong chiến dịch "Thử thách toàn cầu 2024" của The Human Safety Net, đội ngũ Generali Việt Nam tại các tỉnh thành đã cùng nhau hòa chung "tinh thần đỏ" nhiệt huyết để góp phần vào hành trình 1.831 km xuyên Việt đầy ý nghĩa, chắp cánh ước mơ cho trẻ em khó khăn.

Thử thách toàn cầu là hoạt động tình nguyện thường niên, diễn ra tại 26 quốc gia, dành cho nhân viên và tư vấn viên của Generali. Năm nay, tại Việt Nam, chương trình được triển khai với chủ đề đầy ý nghĩa “Hành trình 1.831 xuyên Việt - gây quỹ cho em”.

Nối tiếp thành công của chương trình gây quỹ các năm trước, hành trình đạp xe 1.831 km là tâm điểm của thử thách toàn cầu 2024 tại Việt Nam. Hơn hết, chương trình hướng đến mục tiêu gây quỹ xây lớp học mới tại điểm trường mầm non cho các em nhỏ tại thôn Toòng thuộc xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

“The Human Safety Net Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều đối tác uy tín như Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nhằm cộng hưởng thế mạnh về mạng lưới hoạt động, nguồn lực... để tăng cường những giá trị chia sẻ cho trẻ em Việt Nam và cộng đồng”, bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ.

Dưới cái nắng gắt gao của buổi sáng mùa hè, ngày 6/6, “Hành trình 1.831 xuyên Việt - gây quỹ cho em” do Generali khởi tạo hưởng ứng Thử thách toàn cầu 2024 bắt đầu khởi động tại TP.HCM. Không chỉ là thử thách về thể lực, tinh thần, hành trình đạp xe đi xuyên Việt với mong muốn lan toả “tinh thần đỏ” đầy nhiệt huyết của Generali đến mọi người.

Ở chặng đầu tiên của hành trình, hơn 200 nhân viên tư vấn tài chính lẫn khách hàng của Gennerali đã đồng hành tiếp sức cho anh Nguyễn Hải Nam - Giám đốc Văn phòng tổng đại lý Gencasa Gò Vấp - lá cờ đầu chinh phục hành trình xuyên Việt lần này.

Khởi đầu hành trình với nhiều sự ủng hộ và tiếp sức, anh Nguyễn Hải Nam không khỏi háo hức với những cung đường phía trước. Hơn ai hết, anh Nam hiểu rõ hành trình xuyên Việt lần này không chỉ là thử thách cá nhân về thể lực và tinh thần, đây còn là cơ hội để anh cũng như đội ngũ Generali thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội.

“Với tôi, hành trình xuyên Việt không chỉ là cơ hội để lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao với đồng nghiệp khắp cả nước, mà còn là dịp để kết nối những trái tim yêu thương, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em nhỏ vùng cao”, anh Nguyễn Hải Nam bày tỏ.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng lớp học mới an toàn, khang trang cho các em học sinh mầm non tại thôn Toòng, số tiền gây quỹ sau hành trình còn được dành để phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức lớp học hè kỹ năng tại các điểm trường ở Quảng Trị, Đắk Lắk và Điện Biên - những ngôi trường yêu thương được xây dựng từ nguồn quỹ quyên góp của The Human Safety Net Việt Nam những năm qua.

Mỗi vòng xe lăn bánh không chỉ nối dài hành trình, mà còn là bước tiến trong việc gây quỹ và xây dựng tương lai cho các em nhỏ. Những nỗ lực của đội ngũ Generali đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ về ngôi trường mới - nơi các em có thể học tập và phát triển trong môi trường an toàn, khang trang hơn.

Hành trình dài 1.831 km với 6 cung đường khắc nghiệt mang đến những thử thách khó lường cho anh Nguyễn Hải Nam. Khởi đầu từ TP.HCM và rời xa dần những náo nhiệt của thành phố dẫn đầu kinh tế, anh Nam nối tiếp hành trình tiến về các tỉnh ven biển miền Trung với nhiệt huyết và tâm trạng hứng khởi.

Tiếp đó là cung đường đạp xe từ Phan Thiết đến Đà Nẵng đi qua thành phố Nha Trang và Quy Nhơn. Đây không chỉ là một phần quan trọng của thử thách lần này mà còn là một trong những chặng đường khắc nghiệt nhất. Đoạn đường dài gần 800 km đòi hỏi sức bền, ý chí kiên cường, sự dẻo dai vượt trội.

“Gió, nắng, những con dốc thẳng đứng hay đoạn đèo quanh cua đều là một phần của hành trình. Nếu đã có sự chuẩn bị từ trước, những khó khăn chỉ là một phần tô điểm cho vẻ đẹp của cung đường mình trải qua thôi. Tôi nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết từ Generali, hành trình đạp xe này không hề đơn độc mà là nỗ lực của cả tập thể”, anh Nam chia sẻ thêm.

Sau cung đường miền Trung đầy nắng, anh Nguyễn Hải Nam tiếp tục hành trình qua Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Tiếp nối thử thách với những địa hình đèo núi, anh Nam lại đối mặt với cơn gió phơn Lào khô hạn, khắc nghiệt ở cung đường này.

Tiếp bước chặng đường ở Bắc Trung Bộ, anh Nguyễn Hải Nam “nước rút” ở đích đến tại Hà Nội vào ngày 16/6. Tròn 10 ngày đạp xe, 6 chặng thử thách và 10 tỉnh thành, những vòng quay của hành trình “1.831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em” kết thúc trọn vẹn ngay tại thủ đô.

Con đường dài, đầy nắng gió mùa hè đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của anh Nguyễn Hải Nam nói riêng và những “cua-rơ” đồng hành trên mỗi tỉnh thành. Họ không chỉ là động lực tiếp sức cho anh Nam, mà còn lan tỏa tinh thần làm điều ý nghĩa để mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Các “chiến binh áo đỏ” Generali tại mỗi địa phương đã cùng trải qua thử thách đạp xe để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thể thao và san sẻ yêu thương. Ở mỗi chặng dừng, hoạt động đạp xe gây quỹ đều nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của những tình nguyên viên áo đỏ để cùng chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng lớp học mới cho các em nhỏ..

Tinh thần của đội ngũ Generali đã thể hiện rõ qua sự sẻ chia và nỗ lực không ngừng nghỉ trong thử thách đạp xe 1.831 km. Sự cố gắng, ủng hộ vì mục tiêu chung của đại lý và nhân viên Generali tại mỗi tỉnh thành như lời khẳng định gắn kết của đội ngũ trong suốt quá trình thực hiện thử thách. Nỗ lực của mỗi cá nhân cũng hướng đến các giá trị nhân văn đồng nhất là mong muốn mang đến gian lớp mới khang trang, an toàn, để tuổi thơ của những đứa trẻ được vẽ lại trọn vẹn hơn.

Chia sẻ về về hành trình 1.831 km, ông Lưu Anh Tuấn - Giám đốc The Human Safety Net Việt Nam, bày tỏ mỗi thử thách tại địa phương là thời điểm cả đội ngũ tiếp thêm năng lượng, đồng thời lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng từ đồng đội, tạo nên mối liên kết vững chắc hơn. Những khoảnh khắc này đã củng cố lòng tin và niềm tự hào về sứ mệnh chung mà Generali hướng tới. Qua từng chặng đường, hành trình này không chỉ mang đến thử thách về nghị lực hay thể lực mà còn là lúc cả tập thể đồng lòng cho nhiều điều tốt đẹp phía trước.

“Sự lan tỏa mạnh mẽ và hưởng ứng nhiệt tình dành cho hành trình 1831 km xuyên Việt - gây quỹ cho em đã thể hiện rõ nét những giá trị mà chúng tôi theo đuổi, tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia của đội ngũ và sự tin tưởng của cộng đồng dành cho Generali Việt Nam”, ông Lưu Anh Tuấn nhấn mạnh.

Sau nhiều ngày rong ruổi qua những con đường dài, vượt bao khó khăn và thử thách, hành trình đạp xe gây quỹ xây trường cho em của Generali đi đến hồi kết với nhiều dấu ấn, giá trị. Không đơn thuần là cuộc đua về thể lực, đây còn là hành trình của tình yêu thương và sự sẻ chia.

Mỗi vòng quay bánh xe, mỗi giọt mồ hôi đổ xuống đều mang theo khát vọng mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, những lời cảm ơn chân thành từ các cộng đồng địa phương đã chứng minh rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng.

“Hành trình đã kết thúc, nhưng những gì còn lại chính là khởi đầu mới. Chúng tôi đang ngày càng đến gần hơn với mục tiêu gây quỹ 550 triệu đồng cho trường lớp mới khang trang, chắp cánh cho ước mơ của các em”, ông Lưu Anh Tuấn khẳng định.

Với việc hưởng ứng tích cực “Thử thách toàn cầu 2024”, hành trình “1.831 km xuyên Việt, gây quỹ cho em” không chỉ là thử thách thể thao hay gây quỹ thiện nguyện, mà đã trở thành lời cam kết mạnh mẽ của Generali đối với cộng đồng.

Qua hoạt động này, Generali Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định mỗi nỗ lực dù lớn hay nhỏ đều góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.