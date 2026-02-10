Dấu ấn của Generali Việt Nam năm 2025 qua những giải thưởng danh giá

Generali Việt Nam tiếp tục khẳng định nền tảng phát triển vững chắc khi duy trì đà tăng trưởng ổn định cũng như ghi dấu với hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề quan trọng đối với ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Từ tháng 7, khi các quy định pháp lý mới có hiệu lực, thị trường chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới, đồng loạt chuyển đổi các danh mục sản phẩm nhằm mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện và phù hợp nhu cầu của khách hàng. Trong bối cảnh đó, Generali Việt Nam ghi dấu ấn bằng chuỗi giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, cho thấy hành trình phát triển bền vững và nhất quán với định hướng “Người bạn trọn đời”, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.

Một trong những cột mốc ấn tượng nhất của năm qua chính là “cú đúp” giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2025, khi Generali Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục “Bảo hiểm Nhân thọ Quốc tế của năm” và “Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm”. Các giải thưởng này ghi nhận những thành tựu nổi bật của doanh nghiệp về năng lực tăng trưởng, mức độ đổi mới sáng tạo và giá trị thực tiễn mang lại cho khách hàng.

Thành tựu này là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực toàn diện của Generali Việt Nam trong việc thực thi chiến lược phát triển bền vững, không ngừng đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, những giải thưởng này hiện thực hóa cam kết trở thành “Người bạn trọn đời” của khách hàng từ Generali Việt Nam.

Tiếp nối dấu ấn đó, tại lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, Generali Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế với bộ ba danh hiệu: “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”, “Thương hiệu truyền cảm hứng” và “Doanh nhân xuất sắc châu Á” dành cho bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam.

Việc doanh nghiệp, thương hiệu và lãnh đạo cùng được vinh danh đã tạo nên một bức tranh toàn diện, cho thấy sự đồng bộ giữa chiến lược phát triển, bản sắc thương hiệu và năng lực dẫn dắt tổ chức. Qua đó, Generali Việt Nam được đánh giá cao về khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường, đồng thời kiên định theo đuổi các mục tiêu dài hạn trong vận hành và xây dựng thương hiệu.

Tại thị trường Việt Nam, Generali tiếp tục khẳng định năng lực và niềm tin của thị trường trong nước khi góp mặt trong “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025” do Vietnam Report công bố. Danh hiệu này minh chứng cho năng lực tài chính vững vàng, hiệu quả vận hành và sự tin cậy mà khách hàng và đối tác dành cho công ty.

Thành tựu này đến từ chiến lược nhất quán lấy khách hàng làm trọng tâm. Generali Việt Nam tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời mở rộng mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, đẩy mạnh số hóa, tối ưu quy trình và đầu tư bài bản cho phát triển đội ngũ. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không ngừng nâng chuẩn dịch vụ, đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.

Tiếp nối những nỗ lực đó, Generali Việt Nam được trao danh hiệu “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững” tại giải thưởng Rồng Vàng 2025. Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng chuẩn mực ESG (môi trường, xã hội và quản trị), giải thưởng là minh chứng cho cách Generali tiếp cận đổi mới như một chiến lược dài hạn, đi liền với giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.

Tại Generali Việt Nam, đổi mới không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ mới, mà được triển khai như tư duy vận hành xuyên suốt. Từ số hóa hành trình trải nghiệm khách hàng, tối ưu quy trình nội bộ đến việc giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động thường nhật, các sáng kiến được thiết kế để tạo ra hiệu quả thực chất và lâu dài. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa củng cố nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWAS 2025), sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA - Ngày Mai Vững Chắc của Generali Việt Nam được vinh danh là “Sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất”. Giải thưởng này phản ánh xu hướng dịch chuyển của thị trường, khi sản phẩm bảo hiểm được nhìn nhận như một phần trong chiến lược quản lý tài chính dài hạn của mỗi gia đình.

Bảo hiểm liên kết chung VITA - Ngày Mai Vững Chắc được định vị dựa trên ba giá trị cốt lõi: Lá chắn bảo vệ bền bỉ, nền móng tích lũy vững chắc và công cụ tài chính linh hoạt theo từng giai đoạn cuộc sống. Sản phẩm được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp lý và lấy nhu cầu thực tế của khách hàng làm trung tâm. Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của giải pháp bảo hiểm thế hệ mới, sự minh bạch, linh hoạt và phù hợp dài hạn trở thành những tiêu chí lựa chọn quan trọng.

Ở khía cạnh con người và văn hóa doanh nghiệp, Generali Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công với hai danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” tại HR Asia Awards 2025. Những giải thưởng này khẳng định hiệu quả của chiến lược nhân sự lấy con người làm trọng tâm, hướng đến một môi trường làm việc nơi nhân viên được lắng nghe, được trao quyền và có cơ hội phát triển dài hạn.

Generali Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” năm thứ 6 liên tiếp tại sự kiện Saigon Times CSR 2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực kiên định của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng cộng đồng và đóng góp vào hành trình phát triển bền vững của đất nước.

Cụ thể, Generali Việt Nam tiếp tục hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm tháng đầu đời làm trọng tâm của các chiến dịch cộng đồng. The Human Safety Net (THSN) Việt Nam - tổ chức phi lợi nhuận do Tập đoàn Generali thành lập - đã đồng hành cùng các đối tác uy tín triển khai nhiều chương trình dài hạn, mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của hàng nghìn trẻ em và gia đình Việt. Một trong những hoạt động tiêu biểu là việc tài trợ 2,5 tỷ đồng cho UNICEF để thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp” nhằm chung tay bảo vệ và hỗ trợ trẻ em cùng những gia đình dễ bị tổn thương, đồng thời nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ địa phương và phụ huynh.

Không dừng lại ở các chương trình cộng đồng, tinh thần bền vững của Generali còn được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ hoạt động doanh nghiệp. Tháng 10 vừa qua, đông đảo nhân viên và tư vấn viên của Generali Việt Nam đã trao tặng 1.000 cây giống tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu trong khuôn khổ chương trình “Chung tay gây rừng - Vì tương lai bền vững 2025”, góp phần tăng độ che phủ và bảo vệ hệ sinh thái nơi đây.

Những giải thưởng uy tín trao cho Generali Việt Nam trong năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của một tập thể luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đây cũng là động lực lớn lao để công ty tiếp tục theo đuổi sứ mệnh trở thành “Người bạn trọn đời” đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.