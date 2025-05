Tỷ phú Thái Lan mất hàng chục triệu USD sau khi chia cổ phần cho 5 con

Tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã liên tục rút khỏi các vị trí lãnh đạo nhiều công ty trong thời gian gần đây.

Tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi chuyển quyền sở hữu công ty cho các con của mình. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã chuyển quyền sở hữu 2 công ty niêm yết Asset World Corp (AWC) và Berli Jucker (BJC) cho 5 người con của mình.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh vị doanh nhân 81 tuổi bắt đầu rút lui khỏi việc quản lý "đế chế" kinh doanh đa ngành từ bia cho đến bất động sản, theo Bloomberg.

Theo hồ sơ của AWC và BJC gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), ông Charoen đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty Sutthasup 9 - đơn vị nắm quyền kiểm soát gián tiếp 2 công ty này cho các con. Dù vậy, báo cáo không nêu chi tiết về số cổ phần mà ông nắm giữ.

Các công ty cho biết việc tái cấu trúc cổ đông lớn sẽ không ảnh hưởng đến cơ cấu quản lý, hoạt động kinh doanh và định hướng chiến lược.

Tuy vậy, cổ phiếu Berli Jucker đã giảm 3,3%, trong khi cổ phiếu Asset World giảm 3% trong phiên giao dịch ngày 28/5. Đồng thời, chỉ số chứng khoán chính của Thái Lan cũng giảm 1,6%.

Theo cập nhật danh sách tỷ phú của Forbes vào sáng 28/5, tài sản ròng của ông Charoen Sirivadhanabhakdi đã giảm 64 triệu USD so với một ngày trước đó, về mức 10,7 tỷ USD , đứng thứ 259 thế giới và xếp thứ 3 ở Thái Lan.

Đế chế kinh doanh của vị tỷ phú bao gồm Thai Beverage Pcl (nhà sản xuất rượu whisky và đồ uống có cồn lớn nhất Thái Lan, đồng thời là chủ sở hữu Sabeco), Fraser and Neave Ltd. (công ty thực phẩm và đồ uống có trụ sở tại Singapore), và Frasers Property Ltd.

Vị tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan đã từng bước rút khỏi các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các công ty thuộc tập đoàn của mình.

Vào tháng 2, ông rời khỏi ghế Chủ tịch của Frasers Property và giữ chức danh Chủ tịch danh dự tại đây. Đáng chú ý, một tháng trước đó, ông cũng đã từ chức Chủ tịch Fraser and Neave.

Tuy vậy, ông vẫn nắm quyền kiểm soát Tập đoàn TCC - tập đoàn với các khoản đầu tư lớn trong các lĩnh vực đồ uống, bất động sản, hàng tiêu dùng và bán lẻ.

Vào đầu tháng này, Frasers Property cho biết trong một báo cáo rằng công ty đang tìm cách chuyển Frasers Hospitality Trust thành công ty tư nhân.

Ông Charoen dường như đang muốn tránh những cuộc tranh giành thừa kế như đã từng xảy ra với nhiều gia đình tỷ phú khác ở châu Á.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, bà Wallapa Traisorat, con gái ông kiêm CEO của Asset World cho biết cha mình bắt đầu việc tái cấu trúc tài sản như một phần trong kế hoạch chuyển giao đầu tư cho con cái.

Vào tháng 3/2024, giao dịch cổ phiếu giữa 2 cổ đông lớn của Asset World đã làm bùng nổ làn sóng bán ròng cổ phiếu Thái Lan của các nhà đầu tư nước ngoài liên tiếp trong 2 ngày.

Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của ông Charoen là tại lễ khánh thành dự án bất động sản “One Bangkok” trị giá 3,6 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái. Đây cũng là dự án bất động sản lớn nhất của gia đình ông.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Phòng Thương mại Thái Lan, ông Charoen cho biết muốn doanh nghiệp của mình phát triển một cách bền vững bằng cách tránh chi tiêu quá mức và vay tiền vượt quá khả năng chi trả.