Tỷ phú Jimmy Lai bị tuyên án tù chung thân

Sau gần hai năm xét xử, Tòa án Tối cao Hong Kong kết luận tỷ phú truyền thông Jimmy Lai cấu kết với thế lực nước ngoài, đối diện án chung thân.

Ngày 15/12, Tòa án Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố ông trùm truyền thông Jimmy Lai đã phạm nhiều tội danh nghiêm trọng theo Luật An ninh quốc gia do Trung Quốc ban hành 2019, theo Reuters.

Phán quyết được đưa ra sau một trong những phiên tòa gây tranh cãi và được theo dõi sát sao nhất tại đặc khu trong nhiều năm qua.

Theo đó, Hội đồng xét xử xác định ông Jimmy Lai, 78 tuổi, phạm hai tội danh âm mưu cấu kết với các thế lực bên ngoài - mức án tối đa là tù chung thân - cùng một tội âm mưu xuất bản tài liệu có tính kích động, với khung hình phạt cao nhất lên tới hai năm tù.

Tỷ phú Hong Kong Jimmy Lai. Ảnh: Reuters.

Ba thẩm phán đặc biệt, do Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu chỉ định, đã tuyên đọc bản án trong một phòng xử kín chỗ, nơi hàng trăm người phải xếp hàng qua đêm để theo dõi diễn biến.

“Không còn nghi ngờ gì, ông Lai đã nuôi dưỡng sự thù địch và oán giận đối với Trung Quốc trong nhiều năm, điều thể hiện rõ qua các bài viết của ông”, thẩm phán Esther Toh nhận định trước tòa.

Bà cho biết ông Lai đã sớm tính toán việc “Mỹ có thể gây sức ép với Trung Quốc như thế nào”, thậm chí từ trước khi Luật An ninh quốc gia được ban hành.

Theo CNN, các thẩm phán viện dẫn những hoạt động vận động hành lang của ông Lai với các chính trị gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, bao gồm các cuộc gặp với Phó tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và nỗ lực tiếp cận trực tiếp ông Trump, làm bằng chứng cho cả hai tội danh “kích động” và “cấu kết với thế lực nước ngoài”.

“Chúng tôi tin rằng ông Lai là nhân vật chủ mưu đứng sau toàn bộ các âm mưu nêu trong ba cáo buộc”, hội đồng xét xử kết luận.

Từ năm 2020, ông Jimmy Lai đã bị giam giữ trong một nhà tù an ninh tối đa, phần lớn thời gian ở trong điều kiện biệt giam, chờ ngày ra tòa.

Phiên tuyên án chính thức sẽ diễn ra vào một ngày khác, trong khi phiên điều trần xin giảm nhẹ dự kiến được tổ chức vào ngày 12/1. Luật sư bào chữa Steven Kwan cho biết ông Lai sẽ quyết định việc kháng cáo sau khi tòa công bố mức án cuối cùng.

Vợ ông Jimmy Lai, bà Teresa Lai, và con trai Lai Shun Yan đến Tòa án West Kowloon để dự phiên tuyên án ngày 15/12. Ảnh: Reuters.

Gia đình cho biết sức khỏe của ông Lai đã suy giảm nghiêm trọng trong thời gian bị giam giữ, với nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, sụt cân nhanh cùng suy giảm thị lực và thính lực. Ở giai đoạn cuối phiên xét xử, ông thậm chí phải đeo thiết bị theo dõi tim.

Phán quyết đối với ông Jimmy Lai khép lại một năm được xem là dấu mốc chấm dứt hoàn toàn vai trò của phe đối lập dân chủ tại Hong Kong, khi Đảng Dân chủ - lực lượng đối lập lớn nhất - buộc phải giải thể chỉ một ngày trước đó.

Phiên tòa không có sự tham gia của bồi thẩm đoàn, đánh dấu sự thay đổi về truyền thống luật thông thường từng làm nên bản sắc tư pháp của Hong Kong, và đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.