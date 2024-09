Tỷ phú Jeff Bezos review sách của bạn gái

Dù Amazon đã tồn tại được gần 30 năm, nhưng đây mới là lần thứ 10 tỷ phú Jeff Bezos viết review trên nền tảng này.

Tỷ phú Jeff Bezos là vợ chưa cưới Lauren Sanchez. Ảnh: CNN.

Mới đây, tỷ phú Jeff Bezos đã gây chú ý với bài đánh giá hiếm hoi của mình trên Amazon dành cho cuốn sách thiếu nhi mới của vị hôn thê Lauren Sánchez, The fly who flew to space.

Mặc dù là người sáng lập Amazon và hiện giữ vị trí chủ tịch điều hành, tỷ phú Jeff Bezos rất ít khi để lại đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, lần này ông đã viết một nhận xét ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Đây là cuốn sách thiếu nhi tuyệt vời nhất mà vị hôn thê của tôi từng viết.”

Bài đánh giá được viết vào ngày 18/9, xác nhận là một giao dịch mua đã được kiểm chứng từ Bezos, kèm theo đánh giá 5 sao. Ông còn hài hước đặt tiêu đề cho nhận xét là "Sáu sao", dù hệ thống chỉ cho phép tối đa 5 sao.

Phần review sản phẩm mới nhất được ông Bezos viết từ năm 2006 khi mua một bình sữa. “Tôi là người luôn thích uống sữa nhưng với sản phẩm này, tôi không nghĩ chúng được sản xuất từ Tuscany (Italy)”, ông Bezos viết. Trước đó, chủ tịch điều hành của Amazon cũng viết bài đánh giá cho một số cuốn sách, đồ ăn vặt và một cái ống nhòm.

Về tác phẩm mới của bà Lauren Sanchez, cuốn sách The fly who flew to space được xuất bản bởi The Collective Book Studio. Tác phẩm vừa ra mắt trong tháng 9 đã nhanh chóng lọt vào danh sách sách bán chạy của USA TODAY và New York Times.

The fly who flew to space được viết bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Câu chuyện kể về Flynn, một chú ruồi gặp khó khăn ở trường nhưng lại tìm thấy đam mê trong lĩnh vực không gian. Tác giả Lauren Sánchez cho biết ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, một con ruồi bị mắc kẹt trong buồng lái khi cô đang bay cùng các con. Cuốn sách cũng được lấy cảm hứng từ ông Jeff Bezos, người sở hữu công ty thám hiểm không gian Blue Origin, và ông thậm chí còn xuất hiện như một nhân vật ở trang thứ hai.

Bà Lauren Sánchez đã dành nhiều tuần qua để quảng bá sách qua các sự kiện tại các cửa hàng sách dành cho trẻ em, nhận được sự ủng hộ từ những người nổi tiếng như diễn viên Jessica Alba và Eva Longoria. Với thông điệp đầy cảm hứng “Hãy mơ lớn, mọi thứ đều có thể”, cuốn sách đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả trẻ em và phụ huynh.