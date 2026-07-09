Tỷ phú giàu nhất thế giới làm gì để 'luôn ở tâm điểm'?

Vì sao Elon Musk luôn là tâm điểm của thế giới công nghệ? Cuốn "Elon Musk và nghệ thuật quản lý thương hiệu" lý giải cách tỷ phú giàu nhất thế giới xây dựng sức ảnh hưởng toàn cầu.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. Ảnh: The Times.

Theo các bảng xếp hạng tài sản quốc tế cập nhật đầu tháng 7/2026, Elon Musk tiếp tục là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính vượt mốc 1.000 tỷ USD . Từ Tesla, SpaceX đến xAI, dấu ấn của ông phủ lên nhiều lĩnh vực công nghệ đang định hình tương lai.

Nhưng có lẽ tài sản giá trị nhất của Elon Musk không nằm ở cổ phiếu hay các doanh nghiệp ông sở hữu, mà ở sức ảnh hưởng của chính thương hiệu cá nhân. Cuốn Elon Musk và nghệ thuật quản lý thương hiệu của Vu Hiểu Cường lý giải cách ông xây dựng sức lan tỏa vượt xa các doanh nghiệp mình điều hành.

Không quảng cáo, nhưng luôn ở tâm điểm

Trong nhiều ngành kinh doanh, quảng cáo được xem là con đường ngắn nhất để thu hút sự chú ý của khách hàng. Các hãng xe truyền thống mỗi năm chi hàng tỷ USD cho hoạt động marketing nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu. Tesla lại đi theo hướng gần như ngược lại.

Nhiều năm qua, hãng xe điện của Elon Musk gần như không đầu tư vào quảng cáo đại chúng theo cách truyền thống. Thay vì mua sự chú ý, Musk biến chính mình thành "kênh truyền thông" hiệu quả nhất của doanh nghiệp.

Ông thường xuyên đối thoại với người dùng trên mạng xã hội, công khai kế hoạch phát triển sản phẩm, sẵn sàng trả lời những câu hỏi khó, thậm chí không ngại biến bản thân thành chủ đề của các cuộc tranh luận. Nhờ đó, công chúng có cảm giác được đồng hành cùng quá trình tạo ra những công nghệ mới, thay vì chỉ là người mua sản phẩm.

Đó không phải là những hành động ngẫu hứng. Elon Musk từng bước xây dựng một mô hình quản trị thương hiệu phù hợp với thời đại Internet, nơi CEO không còn đứng phía sau doanh nghiệp mà trở thành gương mặt đại diện có sức lan tỏa mạnh nhất.

Theo góc nhìn của tác giả, Musk không đơn thuần là một CEO mà đã trở thành một “hệ sinh thái thương hiệu”. Mỗi phát ngôn hay dự án mới đều góp phần duy trì sức nóng cho Tesla, SpaceX, xAI và các doanh nghiệp khác do ông điều hành.

Sách Elon Musk và nghệ thuật quản lý thương hiệu. Ảnh: TVB.

Giải mã cách xây dựng sức ảnh hưởng trong kỷ nguyên số

Elon Musk và nghệ thuật quản lý thương hiệu phân tích thương hiệu cá nhân Elon Musk như một hệ thống chiến lược được xây dựng trong suốt hơn ba thập kỷ.

Dựa trên các bài phát biểu, tư liệu truyền thông cùng những quyết định quan trọng trong sự nghiệp của Musk, tác giả tiến hành "phân tích ngược" để lý giải những nguyên tắc đã góp phần tạo nên một trong những thương hiệu cá nhân quyền lực nhất thế giới.

Một trong những luận điểm nổi bật của cuốn sách là Elon Musk không xây dựng thương hiệu bằng quảng cáo mà bằng những câu chuyện đủ lớn để công chúng muốn tự kể lại. Xe điện, tên lửa tái sử dụng, hành trình chinh phục Hỏa tinh hay trí tuệ nhân tạo không chỉ là các dự án công nghệ, mà còn là những tầm nhìn đủ sức truyền cảm hứng và quy tụ cộng đồng người theo dõi trung thành.

Từ đó, tác giả phân tích nhiều chiến lược đáng chú ý như tận dụng mạng xã hội thay cho bộ máy quan hệ công chúng truyền thống, biến CEO thành đại sứ thương hiệu, xây dựng đội ngũ tinh nhuệ và thu hút nhân tài bằng tầm nhìn dài hạn.

Không dừng lại ở đó, cuốn sách còn khái quát những kinh nghiệm này thành các nguyên tắc quản trị thương hiệu, giúp người đọc đối chiếu và vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp của mình.

Cuốn Elon Musk và nghệ thuật quản lý thương hiệu gợi mở nghệ thuật quản lý thương hiệu, đồng thời mang đến nhiều bài học về xây dựng sức ảnh hưởng và niềm tin trong thời đại số.