Tỷ phú Elon Musk dùng điện thoại gì

Hình ảnh từ đại tiệc tại Bắc Kinh đã xác nhận Elon Musk vẫn là một người dùng trung thành của iPhone.

Tỷ phú Elon Musk sử dụng chiếc iPhone 17 Pro Max trong bữa tiệc tại Bắc Kinh.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc vào ngày 14/5, Elon Musk trở thành tâm điểm sự chú ý. Tại buổi đại tiệc chiêu đãi, một video ghi lại khoảnh khắc vị tỷ phú này tương tác với các khách mời đã vô tình tiết lộ thiết bị di động mà ông đang sử dụng.

Sau khi chụp hình với CEO Xiaomi Lôi Quân, Elon Musk ngồi lại một mình và rút smartphone ra sử dụng. Từ hình ảnh này, có thể thấy CEO của Tesla đang sử dụng chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Xanh Đậm (Deep Blue).

Sự lựa chọn này hoàn toàn trùng khớp với những hình ảnh rò rỉ gần đây về thiết bị cá nhân của vị tỷ phú.

Cụ thể, trong một bức ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Elon Musk bị bắt gặp khi đang tiến vào tòa án liên bang tại California để tham dự phiên điều trần cho vụ kiện giữa ông và OpenAI. Trong khung hình này, vị tỷ phú cầm trên tay thiết bị được xác định là iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Xanh Đậm.

Hình ảnh lan truyền trên nền tảng X cho thấy vị tỷ phú cầm chiếc iPhone 17 Pro Max đi vào tòa án liên bang hồi cuối tháng 4. Ảnh: X.

Thông tin này tạo nên một sự đối lập thú vị ngay tại bàn tiệc. Trong khi CEO Xiaomi Lôi Quân tự hào dùng mẫu Xiaomi 17 Pro để selfie, thì người tháp tùng bên cạnh là Tim Cook lại mỉm cười hài lòng khi thấy "khách hàng VIP" Elon Musk vẫn trung thành với sản phẩm của mình.

Theo giới phân tích công nghệ, việc Musk sử dụng iPhone 17 Pro Max không gây quá nhiều bất ngờ. Với khối lượng công việc khổng lồ và nhu cầu quản lý các ứng dụng đặc thù của X (Twitter), SpaceX và Tesla, sự ổn định của iOS vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận cũng tiết lộ rằng chiếc iPhone của Musk đã được tùy biến để có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới vệ tinh Starlink, cho phép ông duy trì liên lạc ngay cả khi ở trong các khu vực sóng yếu hoặc bị giám sát nghiêm ngặt.

Đây không phải lần đầu tiên công chúng chứng kiến Elon Musk dành sự ưu ái cho các thiết bị của "Táo khuyết". Trên thực tế, vị tỷ phú này đã nhiều lần dành lời khen ngợi cho hệ thống camera trên iPhone, đặc biệt là ở khả năng quay video đỉnh cao.

Điển hình là vài năm trước, khi CEO Apple Tim Cook chia sẻ những tác phẩm của các nhiếp ảnh gia lừng danh thế giới như Stephen Wilkes và Reuben Wu nhằm phô diễn sức mạnh của iPhone 15 Pro Max, Musk đã không ngần ngại phản hồi trên mạng xã hội X: “Vẻ đẹp từ những bức ảnh và video được thực hiện bởi iPhone thật sự khó tin”.

