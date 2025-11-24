Tỷ phú giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH và là người giàu nhất châu Âu, đang xem xét khả năng rót vốn vào Real Madrid.

Chủ tịch Florentino Perez xem xét bán cổ phần Real Madrid.

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đang thúc đẩy kế hoạch cải tổ tài chính quy mô lớn tại sân Bernabeu. Ông được cho là định giá Real Madrid ở mức khoảng 9 tỷ bảng, con số giúp “Los Blancos” trở thành CLB bóng đá có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới.

Đây được xem là bước đi trong chiến lược dài hạn nhằm hiện đại hóa cấu trúc tài chính, thu hút dòng vốn tư nhân và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Arnault sở hữu khối tài sản ước tính gần 145 tỷ bảng, được cho là một trong những ứng viên tiềm năng nhất mà Real Madrid tiếp xúc. Vị tỷ phú người Pháp vốn không xa lạ với bóng đá, khi gia đình ông đang nắm hơn 50% cổ phần của Paris FC, nắm quyền kiểm soát CLB Ligue 1 này.

Ông Arnault muốn thâu tóm Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, ông Perez dự định chào bán một phần nhỏ cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nhưng vẫn duy trì mô hình sở hữu truyền thống của CLB dựa trên các hội viên. Điều này giúp Real Madrid có nguồn vốn lớn để thúc đẩy các dự án trọng điểm, đồng thời không mất quyền tự chủ trong việc điều hành.

Về phía ông Arnault, khoản đầu tư vào Real Madrid sẽ là thương vụ mang tính biểu tượng, phù hợp với hình ảnh xa xỉ mà đế chế LVMH đang xây dựng trên toàn cầu. Thương hiệu Real Madrid, kết hợp sức hút của bóng đá và tầm ảnh hưởng thương mại khổng lồ, được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho chiến lược mở rộng của ông.

Các cuộc thảo luận vẫn ở giai đoạn đầu, song sự xuất hiện của ông Arnault tạo ra bầu không khí phấn khởi trong nội bộ Real Madrid. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vừa hoàn thành quá trình nâng cấp Bernabéu trị giá hàng tỷ bảng và đang lên kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng thương mại quốc tế trong những năm tới.

