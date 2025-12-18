Tỷ phú game Trung Quốc vướng nghi vấn có hơn 100 con ở Mỹ

Công ty của tỷ phú ngành game Trung Quốc Xu Bo ngày 17/12 đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông có hơn 100 người con được sinh ra thông qua hình thức mang thai hộ tại Mỹ.

Vụ việc của tỷ phú game Trung Quốc Xu Bo được phanh phui trong một cuộc điều tra của Wall Street Journal công bố cuối tuần qua, qua đó hé lộ sự bùng nổ nhu cầu mang thai hộ xuyên biên giới của giới nhà giàu Trung Quốc.

Theo các nhà nghiên cứu, làn sóng này đang được tiếp sức bởi một hệ sinh thái ngày càng hoàn chỉnh gồm phòng khám hỗ trợ sinh sản, người mang thai hộ, môi giới, hãng luật và dịch vụ chăm sóc trẻ, với mục tiêu đưa trẻ em sinh ra ở nước ngoài nhanh chóng về Trung Quốc.

Mặc dù Trung Quốc đã chấm dứt chính sách một con từ năm 2015 và tiếp tục cho phép sinh đến ba con từ năm 2021, mang thai hộ vẫn bị cấm tuyệt đối do lo ngại việc thương mại hóa cơ thể phụ nữ, đặc biệt là nhóm yếu thế.

Chính sách một con nhiều năm của Trung Quốc khiến nhiều người giàu có nước này tìm đến phương pháp mang thai hộ. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, việc các tỷ phú Trung Quốc sẵn sàng chi hàng triệu USD để sinh con tại Mỹ đang làm dấy lên nhiều tranh luận về khía cạnh pháp lý, đạo đức và phúc lợi của trẻ em.

Newsweek cho biết đã liên hệ với công ty game di động Duoyi Network của Xu Bo qua email chung để đề nghị bình luận, song chưa nhận được phản hồi trực tiếp từ cá nhân ông.

Cáo buộc có tới 300 con

Theo Wall Street Journal, Xu Bo, 48 tuổi, là nhân vật kín tiếng trong giới công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, các bài đăng trên mạng xã hội Weibo được cho là của ông đã gây xôn xao dư luận.

Trong một bài viết năm 2023, Xu được cho là tuyên bố đang tìm kiếm “50 người con trai chất lượng cao”, đồng thời cho rằng “sinh nhiều con có thể giải quyết mọi vấn đề”. Ông thậm chí từng bày tỏ mong muốn con cái mình trong tương lai có thể kết hôn với con của tỷ phú Elon Musk.

Xu Bo, một tỷ phú ngành game người Trung Quốc, bị cáo buộc đã có hơn 100 đứa con sinh ra ở Mỹ thông qua phương pháp mang thai hộ. Ảnh: Weibo.

Tranh cãi càng leo thang vào tháng 11 năm ngoái, khi bạn gái cũ của Xu Bo là Tang Jing công khai cáo buộc ông có tới 300 người con, hiện sinh sống tại nhiều quốc gia.

Hai bên đang vướng vào các vụ kiện tụng riêng rẽ, trong khi Xu Bo tố cáo Tang Jing hành vi trộm cắp. Công ty Duoyi Network trước đó đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định ông “chỉ có hơn 100 người con”.

Ngày 17/12, Duoyi Network tiếp tục phản bác nội dung điều tra của Wall Street Journal, cho rằng tờ báo đã “cố tình bóp méo sự thật và bịa đặt thông tin sai lệch”. Theo tuyên bố của công ty, trong số hơn 100 người con nói trên, chỉ có 12 trẻ được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.

Công ty cũng phủ nhận thông tin Xu Bo từng cho rằng con trai vượt trội hơn con gái - cáo buộc mà Wall Street Journal dẫn lời các nguồn ẩn danh được cho là có mặt trong một phiên điều trần kín tại tòa án gia đình Los Angeles, do thẩm phán Amy Pellman (nay đã nghỉ hưu) chủ trì qua hình thức trực tuyến.

Theo hồ sơ, chính thẩm phán Pellman đã chú ý đến vụ việc sau khi thư ký tòa phát hiện Xu Bo đang xin xác lập quan hệ cha con với 4 thai nhi chưa chào đời và trong quá trình có thêm ít nhất 8 đứa trẻ khác thông qua mang thai hộ.

Xu hướng mới của giới nhà giàu Trung Quốc

Wall Street Journal cho biết ngày càng nhiều khách hàng Trung Quốc coi Elon Musk - người được cho là có 14 người con - như một hình mẫu, với tham vọng “xây dựng một triều đại gia đình không thể ngăn cản”.

Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong động cơ sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở nước ngoài. Trước đây, mục đích chủ yếu là để né tránh chính sách một con.

“Giờ đây, bối cảnh đã hoàn toàn khác”, Nathan Zhang, nhà sáng lập kiêm CEO của IVF USA - công ty làm việc với các khách hàng giàu có Trung Quốc và các tổ chức mang thai hộ, nhận định.

Elon Musk với tham vọng “xây dựng một triều đại gia đình không thể ngăn cản” đang trở thành hình mẫu của nhiều người tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Một nghiên cứu của Đại học Emory (Mỹ) công bố năm ngoái cho thấy số chu kỳ mang thai hộ có sự tham gia của các “cha mẹ dự định” nước ngoài đã tăng hơn 4 lần, từ 780 ca năm 2014 lên 3.240 ca vào năm 2021.

Các ca mang thai hộ quốc tế từng chiếm gần 40% tổng số chu kỳ tại Mỹ vào năm 2019, trước khi giảm nhẹ vào năm 2020 do hạn chế đi lại toàn cầu trong đại dịch Covid-19. Trong đó, Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất với 41,7%, bỏ xa Pháp (9,2%), quốc gia cũng cấm mang thai hộ.

Trong tuyên bố ngày 17/11, Duoyi Network nhấn mạnh: “Duoyi Network chính thức yêu cầu Wall Street Journal ngay lập tức gỡ bỏ bài báo mang tính phỉ báng, công khai xin lỗi Chủ tịch Xu Bo vì hành vi xuyên tạc ác ý, đồng thời đăng tải đính chính trên tất cả các kênh phát hành toàn cầu nhằm xóa bỏ những tác động tiêu cực”

Tờ báo cũng dẫn lại một bài đăng tháng 4/2024 từ tài khoản được cho là của Xu Bo, trong đó tuyên bố ông đã kháng cáo thành công một đơn xin xác lập quan hệ cha con từng bị thẩm phán Pellman bác bỏ.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cho biết không tìm thấy bất kỳ hồ sơ công khai nào xác nhận kháng cáo này.

Hiện tình trạng pháp lý về tư cách làm cha của Xu Bo đối với các đứa trẻ nói trên vẫn chưa rõ ràng. Theo tờ báo, không có kháng cáo nào như mô tả xuất hiện trong hồ sơ công khai tại Los Angeles, cho thấy các thủ tục pháp lý có thể đã được tiến hành tại nơi khác.