Tỷ lệ tín nhiệm giảm kỷ lục, ông Trump nói 'thăm dò giả mạo'

Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu, trong khi Đảng Dân chủ hiện dẫn trước 5 điểm phần trăm trong tỷ lệ ủng hộ tại Quốc hội, tăng từ mức 2 điểm vào tháng Hai.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Sáu tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu. Công chúng Mỹ bày tỏ sự không hài lòng rộng rãi đối với Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran và các vấn đề trọng yếu khác.

Khảo sát từ Washington Post-ABC News-Ipsos chỉ ra rằng cử tri Đảng Dân chủ hiện có động lực đi bỏ phiếu cao hơn đáng kể.

Mức độ tín nhiệm về kinh tế của Tổng thống Trump - yếu tố then chốt cho sự trở lại của ông vào năm 2024 - đã sụt giảm kể từ khi cuộc xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Trong khi sự ủng hộ từ nội bộ Đảng Cộng hòa giữ vững ở mức 85%, nhóm cử tri độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa đã giảm mức tín nhiệm xuống còn 56% - mức thấp kỷ lục.

Công chúng ngày càng hoài nghi về năng lực cá nhân và chính sách của Tổng thống,

59% cho rằng ông thiếu sự nhạy bén về tinh thần. 55% đánh giá thể chất của ông không đủ để làm việc hiệu quả.

71% nhận định ông không trung thực. 67% cho rằng ông thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định…

Hầu hết thành viên chủ chốt trong chính quyền Trump đều nhận đánh giá tiêu cực (tỷ lệ không ủng hộ cao hơn ủng hộ).

Ông Trump bị chấm điểm kém nhất về giá cả đời sống và tốt nhất về chuyện biên giới.

Trước những dấu hiệu cho thấy dư luận Mỹ ngày càng phản đối cuộc chiến với Iran, Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai đã lặp lại cách giải thích quen thuộc: Các kết quả thăm dò chỉ là giả mạo.

"Họ đưa cho tôi những số liệu giả", ông Trump phàn nàn trong một sự kiện tại Nhà Trắng. "Họ thực hiện thăm dò về cuộc chiến với Iran và bảo rằng chỉ có 32% người dân ủng hộ. Chà, bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì chiến tranh, nhưng chúng ta đang được trang bị tốt nhất và sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới".

Tổng thống lập luận rằng các câu hỏi thăm dò mang tính định hướng nhằm chống lại ông. Ông cho rằng lẽ ra những người thực hiện khảo sát nên hỏi người dân có chấp nhận để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Tuy nhiên, ông trầm ngâm rằng dù có hỏi như vậy thì kết quả có lẽ cũng chẳng thay đổi: "Con số sẽ không dừng lại ở 32%. Nhưng kể cả khi bạn hỏi thế, họ vẫn sẽ đưa ra con số 32% vì các cuộc thăm dò đó là đồ giả. Ý tôi là chúng hoàn toàn giả tạo".

Đây là lần thứ hai trong vài ngày qua ông Trump công kích các khảo sát về cuộc chiến Iran, dù hiện vẫn chưa rõ ông đang đề cập chính xác đến nguồn nào.

Trước đó, một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos công bố chỉ 36% số người được hỏi tin rằng Mỹ đã hành động đúng đắn khi sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang bị đe dọa do việc đóng cửa kéo dài tại eo biển Hormuz. Vào thứ Hai, ông Trump đã hạ thấp những khó khăn trong việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, đồng thời cho rằng những người chỉ trích đang quá thiếu kiên nhẫn.

"Chúng ta mới tham chiến được bao lâu, khoảng 6 tuần chăng? Vậy mà họ đã hỏi Sao lại mất thời gian thế?", ông Trump nói. "Chúng ta từng ở Iraq hơn 10 năm. Tôi thậm chí còn chưa muốn nhắc tới Thế chiến II".