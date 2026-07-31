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Thể thao

Tuyển Việt Nam vs Singapore: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

  • Thứ sáu, 31/7/2026 18:54 (GMT+7)
  • 16 phút trước

20h tối 31/7, Mỹ Đình lại nóng lên khi tuyển Việt Nam bước vào cuộc thử lửa đáng chú ý nhất kể từ đầu ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng tiếp theo.

Singapore không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt, nhưng trước hàng chục nghìn khán giả nhà, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới một chiến thắng đủ thuyết phục để khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Ở trận đấu này, HLV Kim bố trí 3-4-3 với tam tấu hàng công Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải tiếp tục đá cặp ở giữa sân, trong khi hai cánh là Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh, bộ đôi giàu tốc độ và có khả năng tạo đột biến cao.

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Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

Hai đội cùng có màn khởi đầu như mơ. Singapore lần lượt đánh bại Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0, trong khi Việt Nam tạo ra cơn mưa bàn thắng với màn hủy diệt Timor Leste 7-0. Nhưng những kết quả ấy chưa nói lên nhiều điều. Thước đo thực sự chỉ xuất hiện khi hai đội trực tiếp đối đầu tại Hà Nội.

Singapore mang tới Mỹ Đình những mũi nhọn đáng gờm. Ilhan Fandi đã có 2 bàn thắng, Shawal Anuar vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm, còn Song Ui Young cùng Kyoga Nakamura giúp tuyến giữa trở nên khó lường hơn. Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận Singapore hiện tại mạnh hơn đáng kể so với hai năm trước.

Nhưng Việt Nam có lợi thế mà đối thủ không thể xem nhẹ: sân nhà, thể lực được đảm bảo và sự tự tin của nhà vô địch. Sau chiến thắng 7-0, những ngôi sao như Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son hay Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục tạo khác biệt.

Một chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm. Nó còn giúp Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng, tạo đà tâm lý trước chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Indonesia.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đội chủ nhà. Việt Nam đã bất bại Singapore 16 trận liên tiếp kể từ thất bại tại Tiger Cup 1998, trong đó có 8 chiến thắng.

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24 giờ trước

Duy Anh

Việt Nam vs Singapore Nguyễn Quang Hải AFF Cup Việt Nam Singapore ASEAN Cup

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

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