Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1

Tối 9/10, trong khuôn khổ bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam đánh bại 10 người Nepal bằng bàn thắng của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ.

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam tràn lên tấn công và chỉ cần 10 phút để chọc thủng lưới tuyển Nepal. Từ quả tạt bên cánh phải, Nguyễn Tiến Linh khống chế bước một gọn gàng, trước khi tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ môn.

Chỉ 2 phút sau, Tiến Linh lại áp sát khung thành nhưng lần này, thủ môn Kiran Chemjong đã lăn xả để cứu thua cho đội khách.

Tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Anh Tiến.

Bất ngờ xảy ra ở phút 17. Nepal được hưởng một quả đá phạt bên cánh trái. Đỗ Duy Mạnh theo kèo nhưng không thể tranh chấp với Sanish Shrestha. Số 2 của đội khách thoải mái đánh đầu từ cự ly gần, khiến Đặng Văn Lâm đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Đội khách có bàn thắng ở ngay cơ hội đầu tiên.

Sau khi thủng lưới, tuyển Việt Nam lại dồn lên tấn công và gây ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Nepal. Phút 26, Phạm Tuấn Hải đệm cận thành tung lưới đội khách sau đường căng ngang của Cao Pendant Quang Vinh. Dù vậy, bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nửa sau hiệp một, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân Nepal. Dù vậy, hàng thủ số đông của đội khách khiến các chân sút áo đỏ gặp khó trong khâu tiếp cận khung thành.

Biến cố xảy ra ở phút bù giờ 45+2. Số 10 của Nepal, Laken Limbu bị đuổi khỏi sân vì pha đẩy ngã Nguyễn Hai Long từ phía sau. Ở tình huống đá phạt sát vạch 16,5 m, Hai Long đá phạt khá hiểm nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong.

Hiêp một khép lại với thế trận hoàn toàn nghiêng về Việt Nam. "Những chiến binh sao vàng" cầm bóng 71%, sút đến 9 lần, 5 trong số đó đi trúng đích nhưng cũng chỉ thu về 1 bàn thắng như Nepal, đội chỉ có 1 lần đưa bóng đi trúng đích.

Tuyển Việt Nam tấn công thiếu hiệu quả trong hiệp một. Ảnh: Anh Tiến.

15 phút đầu của hiệp hai trôi qua, thế trận vẫn nghiêng về tuyển Việt Nam. Dù vậy, dàn sao áo đỏ không tìm ra phương án tấn công hiệu quả, ngoại trừ những quả tạt từ hai biên. Ở phía trong, Chemjong cùng các hậu vệ vẫn chơi lăn xả để ngăn cản nỗ lực của chủ nhà.

Trong lần hiếm hoi đối phương để lộ khoảng trống, Hai Long, Hoàng Đức vung chân dứt điểm từ ngoài vùng cấm nhưng vẫn không thể mang về bàn thắng.

Nỗ lực tấn công của chủ nhà được đền đáp ở phút 67. Xuân Mạnh tận dụng cú đấm bóng thiếu an toàn của thủ môn đội khách để dứt điểm từ cự ly gần, tái lập thế dẫn bàn cho tuyển Việt Nam. Chỉ 5 phút sau, mành lưới Nepal rung lên lần thứ 2. Cú cứa lòng của Hoàng Đức khiến thủ môn không thể bắt dính. Văn Vĩ có mặt đúng lúc để đá bồi, gia tăng cách biệt.

Thể lực sa sút cộng với việc phải chơi thiếu người khiến Nepal không theo kịp tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng, Anh Tiến.

Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 90+3, mành lưới Nepal rung lên lần thứ 4. Dù vậy, bàn thắng của Thanh Nhàn lại không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trận đấu trên sân Bình Dương khép lại với chiến thắng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Cùng giờ, Malaysia hạ Lào 3-0 để giữ ngôi đầu cùng khoảng cách 3 điểm với đội đứng thứ 2.

Lúc 19h30 ngày 14/10, "Những chiến binh sao vàng" tái đấu với Nepal, cũng trên sân Bình Dương nhưng với tư cách đội khách.

Xếp hạng bảng F.