Tuyển Việt Nam không chỉ là dứt điểm quá tệ

Ba bàn thắng trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 không thể che mờ sự thật: đội tuyển Việt Nam chơi dưới sức và phung phí quá nhiều cơ hội trước khung thành đối thủ.

Không những thế, sự thiếu linh hoạt trong các pha hãm thành khi đối phương phòng ngự số đông là nguyên nhân khác khiến đoàn quân của ông Kim Sang-sik thắng vất vả trong trận đấu tối 9/10.

Lủng củng khi bị đặt vào tình thế khó

Phải khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều điều kiện để thắng Nepal một cách dễ dàng. Đó là lợi thế sân nhà khi mặt sân Gò Đầu quen thuộc. Đó là thời tiết khô ráo gần như suốt trận để đoàn quân của ông Kim dễ làm triển khai kỹ năng chơi bóng phối hợp nhỏ của bản thân.

Đặc biệt, Nepal là đối thủ yếu. Đứng kém đội tuyển Việt Nam đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là minh chứng. Nhưng kịch bản trên sân đã không diễn ra như mong đợi. Thắng trong thế trận có lúc tưởng chừng như không có chiến thắng là diễn biến chưa đem đến sự mãn nhãn cho giới mộ điệu cũng như những người làm công tác chuyên môn.

Cũng cần thấy rằng đội tuyển Việt Nam còn một điều kiện rất tốt khác để bỏ túi thắng lợi dễ dàng. Đó là bàn thắng từ rất sớm, ngay phút thứ 7 của Tiến Linh.

Chủ động chơi phòng ngự số đông để hy vọng kiếm điểm thì việc phải nhận bàn thua sớm sẽ khiến cho ý đồ chơi, chiến thuật của Nepal bị phá sản, qua đó, có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam dễ dàng hãm thành hơn. Tuy nhiên, một sai sót trong hệ thống phòng ngự của đoàn quân ông Kim để đối thủ ghi bàn đã ảnh hưởng đến tâm lý của chủ nhà, khiến cho mọi toan tính hướng trở nên rối rắm.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thước đo sức mạnh thực thụ của một đội bóng là gặp đối thủ ngang ngửa đẳng cấp, cùng quân số trên sân. Sự bế tắc trong 2/3 thời gian của trận đấu cho thấy, đội tuyển Việt Nam chưa thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp của một đối thủ được đánh giá cao hơn khi Nepal chơi đủ người.

Thực tế là các phương án để hóa giải hệ thống phòng ngự có chiều sâu của đối phương từ đoàn quân ông Kim vẫn chưa linh hoạt, thiếu biến ảo nên ít hữu hiệu khiến cho đội nhà rơi vào thế bế tắc trong 60 phút đầu. Nếu đối phương chơi đủ người thì có khi, đội tuyển Việt Nam sẽ còn đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn hơn trong 30 phút cuối.

Hiệu suất ghi bàn quá thấp

Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng đến 75% thời lượng trên sân. Đó là con số khủng khiếp, cho thấy sức ép mà Nepal phải chịu đựng.

Suốt trận, đoàn quân của ông Kim Sang Sik tung đến 24 pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ, trong đó có đến 10 cú sút trúng mục tiêu. 24 cú sút nhưng chỉ có 3 bàn thắng, chỉ chiếm 12,5% cơ hội tạo ra, là con số quá ít ỏi.

Cần biết rằng sức ép mạnh mẽ cũng như phần lớn các pha dứt điểm ấy diễn ra trong hiệp 2, ở thời điểm, đội tuyển Nepal phải chơi thiếu người do thẻ đỏ ở cuối hiệp 1. 2 trong 3 bàn thắng chỉ đến với đội tuyển Việt Nam ở trong bối cảnh 11 đánh 10.

Chính HLV Kim sau trận đấu cũng đã thừa nhận rằng tuyển Việt Nam chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ săn bàn. "Dù có nhiều tình huống dứt điểm, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi 3 bàn. Ở một chừng mực nào đó thì đó cũng là thành công. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam cần chắt chiu hơn", ông Kim vừa an ủi, vừa trách móc các học trò.

Đây là điều mà Tiến Linh và đồng đội cần phải cải thiện. Cũng phải chiến thắng nhưng người hâm mộ cần nhìn thấy một chiến thắng dễ dàng, thanh thoát và suôn sẻ, hiệu suất ghi bàn cao hơn, cụ thể là ở khả năng tận dụng cơ hội, trước Nepal ở lượt về.