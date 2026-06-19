Tuyển thủ Việt Nam cầu hôn 'chị đẹp' hot girl

Mới đây, bạn gái hậu vệ Phan Tuấn Tài hé lộ hình ảnh được cầu hôn sau 4 năm yêu đương kín tiếng.

Đoan Tâm khoe hình ảnh được bạn trai cầu hôn.

Ngày 18/1, Lại Nguyễn Đoan Tâm (sinh năm 2000) - bạn gái cầu thủ Phan Tuấn Tài - bất ngờ đăng bức ảnh được cầu hôn trên trang cá nhân. "I say yes" (Em đồng ý), cô viết.

Trong bức ảnh, Đoan Tâm nở nụ cười hạnh phúc và khoe chiếc nhẫn đính hôn. Dù chàng trai chỉ lộ bóng lưng, nhiều fan nhận ra anh là Phan Tuấn Tài. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè thân thiết và người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng, trong đó có hội fan của hậu vệ sinh năm 2001.

Trong khi đó, Phan Tuấn Tài chưa có động thái chia sẻ tin vui trên mạng xã hội. Từ trước đến nay, cầu thủ khoác áo CLB Thể Công - Viettel luôn giữ kín về đời sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Phan Tuấn Tài và Đoan Tâm kín tiếng về chuyện hẹn hò.

Hậu vệ tuyển Việt Nam được cho hẹn hò bạn gái khoảng 4 năm. Khoảng năm 2023, Đoan Tâm thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò cùng nửa kia, nhưng đều là ảnh chụp giấu mặt hoặc lộ bóng lưng.

Dựa vào những bức ảnh check-in của cầu thủ 25 tuổi, dựa vào trang phục và bối cảnh, nhiều người hâm mộ nhận ra điểm trùng hợp.

Phan Tuấn Tài từng gây sốt khi là hậu vệ nổi bật của tuyển U23 Việt Nam. Trong trận đối đầu U23 Thái Lan trong khuôn khổ VCK U23 châu Á năm 2022, anh gây ấn tượng khi ghi bàn với cú sút xa ở giây thứ 17. Tuấn Tài cũng góp công lớn giúp bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 31.

Anh còn là thủ khoa đầu vào tại kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội và được hiệu trưởng trường tặng bằng khen.

Phan Tuấn Tài là "nam thần" tuyển Việt Nam, trong khi bạn gái là hot girl có tiếng.

Ngoài sân cỏ, Phan Tuấn Tài thu hút lượng fan lớn bởi ngoại hình điển trai, gương mặt thư sinh và thân hình sáu múi. Anh cao 1,76 m, chuộng phong cách thời trang đơn giản.

Trong khi đó bạn gái anh, Đoan Tâm, là hot girl có 59.000 người theo dõi. Cô sở hữu ngoại hình xinh xắn, làn da trắng sứ và theo đuổi phong cách dịu dàng.

Nàng WAG là người mẫu ảnh và influencer được yêu mến. Trên trang cá nhân, Đoan Tâm chia sẻ nhiều hình ảnh đi du lịch, đập hộp túi hiệu.