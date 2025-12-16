Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển thủ Indonesia gây kinh ngạc ở Serie A

  • Thứ ba, 16/12/2025 16:42 (GMT+7)
Thủ môn Emil Audero của Cremonese đang chứng minh mình là một trong những người gác đền xuất sắc ở Serie A mùa giải 2025/26.

Emil Audero góp công lớn giúp Cremonese gây bất ngờ ở Serie A mùa này.

Với trung bình 4,09 pha cứu thua/90 phút thi đấu, Audero dẫn đầu danh sách các thủ môn Serie A mùa này về số lần cứu thua mỗi trận, vượt qua cả những tên tuổi lớn như Mike Maignan của AC Milan hay Sommer của Inter Milan.

Sự xuất sắc của Audero không chỉ đến từ phản xạ nhanh nhẹn mà còn từ khả năng đọc tình huống và vị trí đứng chính xác. Dù tân binh Cremonese để thủng lưới khá nhiều, những pha cứu thua của Audero giúp đội bóng tân binh này tránh khỏi những thất bại nặng nề hơn.

Đặc biệt, trong trận đấu đầu mùa tại San Siro, Audero có bốn pha cứu thua xuất sắc, góp phần giúp Cremonese giành chiến thắng sốc 2-1 trước AC Milan. Phong độ ấn tượng này của Audero không chỉ là tin tốt cho Cremonese mà còn cho đội tuyển quốc gia Indonesia, nơi anh đang là thủ môn số 1.

Với khả năng cứu thua hàng đầu, Audero đang trở thành một trong những thủ môn đáng xem nhất tại Serie A mùa này, dù đội bóng của anh có thể không đạt được thành tích cao.

Audero sinh năm 1997 tại Mataram (Indonesia), nhưng chuyển tới Italy từ nhỏ và trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Juventus. Anh từng khoác áo Sampdoria, Inter Milan.

Trước đó, Audero dính chấn thương và không kịp hồi phục cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nhiều người hâm mộ Indonesia cho rằng nếu có Audero trong khung gỗ, đội bóng xứ vạn đảo đã không bị loại cay đắng đến vậy ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Tường Linh

