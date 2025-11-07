Tuyển Thái Lan phơi bày sự thật về HLV Ishii

Tân HLV Anthony Hudson gây tranh cãi khi quyết định gọi ba cựu binh của tuyển Thái Lan gồm Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen cho loạt trận FIFA Day’s tháng 11.

Các cựu binh của Thái Lan được gọi lên tuyển trở lại.

Danh sách triệu tập cho loạt trận FIFA Days tháng 11 vừa được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố đã gây xôn xao dư luận nước này. Tân HLV Anthony Hudson bất ngờ đặt niềm tin vào các cầu thủ kỳ cựu. Trong tổng số 23 cầu thủ được gọi, có tới 12 người từ 30 tuổi trở lên.

Trong số này, nổi bật có Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen. Truyền thông xứ chùa vàng đánh giá, sự trở lại của những "lão tướng" này không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh sự phức tạp và đấu đá lẫn nhau trong nội bộ FAT và đội tuyển Thái Lan.

Trước đó, FAT quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii vào chiều 21/10. Theo truyền thông Thái Lan, chiến lược gia người Nhật Bản bị sa thải đột ngột vì nhiều lý do, trong đó có quyết định loại hai trụ cột Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda khỏi đội tuyển từ nửa năm qua.

Trong nỗ lực trẻ hóa đội tuyển, Ishii loại hai trụ cột giàu kinh nghiệm kể trên nhưng vẫn triệu tập một số cầu thủ trên 30 tuổi khác, như Chanathip hay Suphan Thongsong. Quyết định này gây tranh cãi lớn, với nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Thái Lan thiếu sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Việc cả Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen trở lại đội hình "Voi chiến" ngay sau khi HLV Masatada Ishii bị sa thải nói lên rất nhiều điều.

HLV Masatada Ishii bị FAT sa thải hồi tháng 10.

Rõ ràng, tân HLV Anthony Hudson hiểu rõ sự phức tạp của nội tình tuyển Thái, và đang có chiến lược tận dụng sự ủng hộ của các cầu thủ này, bên cạnh kinh nghiệm và bản lĩnh của họ trong các trận đấu quan trọng. Với kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia như Bahrain (2013-2014), New Zealand (2014-2017) và Mỹ (tạm quyền 2023), cùng sự am hiểu sâu sắc về hệ thống bóng đá Thái Lan, Hudson được kỳ vọng mang lại sự ổn định ngắn hạn.