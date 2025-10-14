Tuyển Pháp gây thất vọng

Trên sân Laugardalsvöllur ngập gió rạng sáng 14/10, Iceland đã khiến nhà á quân thế giới toát mồ hôi.

Tuyển Pháp chỉ có được 1 điểm trước Iceland.

Chỉ trong bảy phút bùng nổ của hiệp hai, Iceland cùng Pháp tạo nên màn rượt đuổi kịch tính khép lại với tỷ số 2-2 - kết quả giúp "Les Bleus" duy trì thành tích bất bại trước "Strákarnir Okkar" - biệt danh tuyển Iceland, nhưng đánh rơi mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup.

Không có Kylian Mbappe vì chấn thương, hàng công Pháp vẫn ra sân với nhiều gương mặt đáng chú ý như Christopher Nkunku, Michael Olise hay Jean-Philippe Mateta. Tuy nhiên, các học trò của Didier Deschamps khởi đầu bế tắc. Nkunku bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay đầu trận khi sút trúng người thủ môn Elías Rafn Olafsson. Digne và Koundé thử vận may từ xa, nhưng bóng đều nằm gọn trong tay người gác đền của đội chủ nhà.

Phút 39, Iceland bất ngờ vượt lên. Từ quả phạt của Albert Guðmundsson, bóng lộn xộn trước khung thành và Victor Palsson kịp ập vào sút bồi, mở tỷ số trong tiếng hò reo của hơn vạn khán giả Reykjavik. Cuối hiệp một, Pháp có cơ hội gỡ hòa, nhưng Olise bị Olafsson cản phá, còn Mateta sút bồi bị hậu vệ phá ngay trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, thế trận nghiêng về Pháp. Những quả tạt của Digne và Olise liên tục khuấy đảo hàng thủ Iceland. Sau vài lần bỏ lỡ, Nkunku ghi bàn gỡ hòa ở phút 63 với pha xử lý khéo léo rồi cứa lòng vào góc xa. Năm phút sau, Akliouche kiến tạo để Mateta đệm bóng cận thành, giúp Pháp dẫn ngược 2-1.

Tưởng như "Les Bleus" sẽ bẻ gãy tinh thần đối thủ, nhưng chỉ vài chục giây sau, Iceland phản đòn ngay lập tức. Kristian Hlynsson thoát xuống và dứt điểm bình tĩnh hạ Maignan, ấn định tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Pháp khép lại trận đấu với cảm giác tiếc nuối, khi Maignan suýt mắc sai lầm cuối trận còn Olafsson tiếp tục chói sáng. Một điểm đủ để thầy trò Deschamps giữ ngôi đầu bảng D, hơn Ukraine ba điểm, nhưng cũng là lời cảnh báo rằng hành trình đến World Cup 2026 sẽ không hề dễ dàng.

Với Iceland, trận hòa này như một liều thuốc tinh thần. Họ vẫn trong cuộc đua giành vé, chỉ kém vị trí nhì bảng ba điểm - khoảng cách đủ để nuôi hy vọng giữa mùa đông Bắc Âu đang dần đến.