Tuyển nữ Việt Nam vs Philippines: Thời cơ lịch sử

  • Thứ tư, 17/12/2025 18:07 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Lúc 19h30 ngày 17/12, thầy trò Mai Đức Chung đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp nếu vượt qua Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng giành huy chương vàng.

Trên sân Chonburi, tuyển nữ Việt Nam có màn tái ngộ đối thủ họ từng để thua 0-1 đầy cay đắng ở phút bù giờ trận đấu tại vòng bảng. Người hâm mộ chờ đợi HLV Mai Đức Chung sẽ thực hiện những thay đổi để giúp đoàn quân áo đỏ xuyên phá hàng thủ số đông, đồng thời duy trì sự tập trung để hoá giải bài tấn công bóng bổng của đối thủ. Chỉ cần một giây lơ là, cơn ác mộng cách đây hơn một tuần hoàn toàn có thể lặp lại.

Chiến thắng trước Việt Nam không phải là may mắn, bằng chứng là việc các cô gái Philippines tiếp tục chơi đầy bản lĩnh và quật ngã chủ nhà Thái Lan ở bán kết, qua đó giành tấm vé vào chơi trận chung kết lịch sử.

tuyen nu Viet Nam anh 1tuyen nu Viet Nam anh 2tuyen nu Viet Nam anh 3tuyen nu Viet Nam anh 4

Không khí sôi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Anh Tiến.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. "Ngày mai là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi phải nỗ lực bởi Philippines là đối thủ rất mạnh. Họ vượt qua Thái Lan trong một trận đấu căng thẳng. Philippines có thể lực và tầm vóc tốt hơn chúng tôi, vì vậy đội sẽ phải khắc phục những điểm yếu bộc lộ ở trận thua vòng bảng", ông Chung nhấn mạnh.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội rút ra nhiều bài học quý giá sau thất bại trước Philippines. "Chúng tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện, ưu tiên lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, làm tường và chọc khe. Chiến thuật cụ thể sẽ được thể hiện trên sân. Toàn đội sẵn sàng và quyết tâm nỗ lực 100% để bảo vệ thành công tấm HCV", Kim Thanh chia sẻ.

tuyen nu Viet Nam anh 5

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Khoảnh khắc đầy sức mạnh giúp đô cử Việt Nam giật HCV từ tay Thái Lan

Chiều 17/12, Trần Đình Thắng đánh bại đối thủ Thái Lan để mang về tấm HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33, khẳng định bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

1 giờ trước

Duy Anh

