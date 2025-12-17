Tuyển nữ Việt Nam vs Philippines: Thời cơ lịch sử

Lúc 19h30 ngày 17/12, thầy trò Mai Đức Chung đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp nếu vượt qua Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng giành huy chương vàng.

Trên sân Chonburi, tuyển nữ Việt Nam có màn tái ngộ đối thủ họ từng để thua 0-1 đầy cay đắng ở phút bù giờ trận đấu tại vòng bảng. Người hâm mộ chờ đợi HLV Mai Đức Chung sẽ thực hiện những thay đổi để giúp đoàn quân áo đỏ xuyên phá hàng thủ số đông, đồng thời duy trì sự tập trung để hoá giải bài tấn công bóng bổng của đối thủ. Chỉ cần một giây lơ là, cơn ác mộng cách đây hơn một tuần hoàn toàn có thể lặp lại.

Chiến thắng trước Việt Nam không phải là may mắn, bằng chứng là việc các cô gái Philippines tiếp tục chơi đầy bản lĩnh và quật ngã chủ nhà Thái Lan ở bán kết, qua đó giành tấm vé vào chơi trận chung kết lịch sử.

Không khí sôi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Anh Tiến.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. "Ngày mai là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi phải nỗ lực bởi Philippines là đối thủ rất mạnh. Họ vượt qua Thái Lan trong một trận đấu căng thẳng. Philippines có thể lực và tầm vóc tốt hơn chúng tôi, vì vậy đội sẽ phải khắc phục những điểm yếu bộc lộ ở trận thua vòng bảng", ông Chung nhấn mạnh.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội rút ra nhiều bài học quý giá sau thất bại trước Philippines. "Chúng tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện, ưu tiên lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, làm tường và chọc khe. Chiến thuật cụ thể sẽ được thể hiện trên sân. Toàn đội sẵn sàng và quyết tâm nỗ lực 100% để bảo vệ thành công tấm HCV", Kim Thanh chia sẻ.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.