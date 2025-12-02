Tuyển nữ Việt Nam gặp sự cố ngay buổi tập đầu tiên ở Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam đặt chân tới Chonburi (Thái Lan) và gặp sự cố nhỏ trong buổi tập đầu tiên khi xe chở đội đi nhầm đường, khiến toàn đội đến sân muộn hơn kế hoạch chiều 2/12.

Xe chở tuyển nữ Việt Nam đi nhầm đường ở buổi tập đầu tiên. Ảnh: VFF.

Sáng 2/12, tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ TP.HCM lúc 8h20 và có mặt tại Thái Lan vào đầu giờ chiều cùng ngày. Sau khi làm thủ tục và nhận phòng tại khách sạn, toàn đội nhanh chóng chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên tại đây nhằm giúp các cầu thủ làm quen thời tiết và nhịp vận động trước thềm SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển được bố trí tập tại sân Học viện Legends, cách nơi lưu trú khoảng 13 km. Tuy nhiên, khi đang di chuyển đến địa điểm tập luyện, xe buýt chở đội bất ngờ đi nhầm đường. Sự cố khiến tuyển nữ Việt Nam đến sân muộn hơn vài phút so với lịch đã định.

Dù vậy, buổi tập không bị ảnh hưởng quá nhiều. Các thành viên trong ban huấn luyện nhanh chóng ổn định lại nhịp sinh hoạt của đội và bắt đầu giáo án như dự kiến. HLV Mai Đức Chung cũng chủ động trấn an học trò, nhắc nhở toàn đội giữ tinh thần thoải mái sau hành trình dài.

Không khí trên sân vì thế vẫn diễn ra tích cực. Các cầu thủ duy trì sự hứng khởi, hoàn thành đầy đủ các bài khởi động, vận động sức bền và phối hợp nhóm. Những gương mặt trụ cột như Huỳnh Như, Bích Thùy hay Hải Yến đều thể hiện tinh thần quyết tâm ngay từ buổi tập đầu tiên.

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ mục tiêu của đội là bảo vệ tấm HCV. Toàn đội sẽ cố gắng từng buổi tập, từng trận đấu. Chân sút kỳ cựu hy vọng người hâm mộ tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ có ba buổi tập tại Chonburi trước khi bước vào trận ra quân gặp Malaysia tối 5/12. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang hướng tới kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp bước lên ngôi vô địch, cột mốc thể hiện bản lĩnh và vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.