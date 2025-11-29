Điểm nhấn trên trang phục Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33

Trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 mang cảm hứng từ bầu trời đêm, kết hợp ba sắc màu biểu tượng, thể hiện tinh thần chiến đấu và khát vọng chinh phục của các VĐV.

Trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: BTC.

Buổi công bố trang phục chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 diễn ra sáng 29/12/2025 tại Hà Nội. Tham dự sự kiện có Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, các đoàn VĐV, HLV…

Bộ sưu tập trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này có tên RISE BEYOND. Điểm nhấn lớn nhất của RISE BEYOND nằm ở câu chuyện truyền cảm hứng được gửi gắm trong từng chi tiết thiết kế. Bộ sưu tập được xây dựng từ hình ảnh bầu trời đêm có pháo hoa rực sáng và sao băng vụt qua. Điều này tượng trưng cho hành trình nỗ lực thầm lặng nhưng bùng nổ đúng lúc của các vận động viên. Sự kết hợp giữa ba gam màu đỏ, trắng và xanh tạo nên bản sắc mạnh mẽ, giàu ý nghĩa.

Gam đỏ tiếp tục là màu chủ đạo, đại diện cho sắc cờ, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của người Việt Nam trên đấu trường khu vực. Màu trắng gắn liền với những mốc son như AFF Cup 2008 hay HCV SEA Games 30 cũng được đưa vào trang phục thi đấu chính thức, như lời nhắc về quá khứ rực rỡ và niềm tin hướng đến tương lai. Trong khi đó, sắc xanh mới mẻ tượng trưng cho hòa bình, hy vọng và năng lượng tái sinh, đồng thời gợi mở hình ảnh bầu trời rộng mở nơi các vận động viên hướng tới những đỉnh cao mới.

Bộ sưu tập trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam được ra mắt. Ảnh: BTC.

Họa tiết cách điệu từ hình ảnh sao và quầng sáng được xử lý tinh tế, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, giúp vận động viên tự tin khi xuất hiện trên đấu trường khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của trang phục đối với hình ảnh quốc gia: “Chúng ta không chỉ ra mắt trang phục thi đấu, mà còn giới thiệu bản sắc dân tộc Việt Nam trước bạn bè khu vực. Mỗi bộ trang phục là nơi gửi gắm tinh thần chiến đấu, ý chí vươn lên và hình ảnh con người Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ và tự tin hội nhập. SEA Games 2025 là kỳ đại hội đầy thách thức nhưng cũng nhiều kỳ vọng, và chúng tôi tin Đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất”.

Về phía Tập đoàn Động Lực, Chủ tịch Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam là niềm vinh dự lớn. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời tri ân của chúng tôi đối với thể thao nước nhà. SEA Games năm nay sẽ mang đến nhiều thách thức, nhưng cũng là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam. Chúng tôi tin rằng các vận động viên sẽ vượt qua mọi giới hạn để chạm tới vinh quang”.