Tuyến metro số 1 TP.HCM phải thu hơn 3.700 tỷ trong 5 năm tới

UBND TP.HCM giao chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2026-2030 cho công ty vận hành hệ thống metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên với tổng doanh thu dự kiến khoảng 3.756 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 5818/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản đối với chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC).

Theo quyết định, UBND TP giao công ty vận hành hệ thống metro số 1 phấn đấu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng qua từng năm.

Cụ thể, tổng doanh thu từ năm nay đến năm 2030 phải đạt gần 3.756 tỷ đồng . Riêng năm cuối giai đoạn, đơn vị này phải đạt gần 901 tỷ đồng doanh thu.

Đối với lợi nhuận trước thuế, thành phố giao doanh nghiệp đạt từ gần 22 tỷ đồng trong năm nay lên gần 32 tỷ vào năm 2030. Lũy kế lợi nhuận trước thuế cả giai đoạn 5 năm đạt khoảng 133,3 tỷ đồng .

CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA HURC GIAI ĐOẠN 2026-2030 Số liệu từ UBND TP.HCM Nhãn 2026 2027 2028 2029 2030 Doanh thu tỷ đồng 615.3 676.8 744.5 819 901 Lợi nhuận trước thuế

21.8 24 26.4 29.1 32

Cùng với các chỉ tiêu tài chính, UBND TP.HCM đề nghị công ty tập trung huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tổ chức vận hành an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả tuyến đường sắt đô thị số 1; từng bước nâng cao năng lực khai thác, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao về sản lượng vận tải, số lượt tàu vận hành và sản lượng hành khách.

Thông qua việc nâng cao chất lượng vận hành tuyến metro số 1, công ty có trách nhiệm góp phần hình thành và phát triển thói quen sử dụng vận tải hành khách công cộng của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích và trải nghiệm hành khách theo hướng văn minh, hiện đại.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu công ty tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước được giao; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do UBND TP giao. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng, xây dựng đô thị thông minh và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quyết định cũng chỉ rõ một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030 của công ty là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý, vận hành và bảo trì, từng bước hiện đại hóa hệ thống đường sắt đô thị. Công ty phải bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

HURC là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành và bảo dưỡng tuyến metro số 1 TP.HCM dài gần 20 km với 14 ga, chính thức khai thác thương mại từ cuối năm 2024.

Ngoài điều hành tàu và nhà ga, doanh nghiệp còn phụ trách hệ thống vé điện tử, ứng dụng metro, chăm sóc khách hàng và kết nối các dịch vụ thương mại quanh nhà ga.

Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty ghi nhận doanh thu 547 tỷ đồng , gấp gần 50 lần năm liền trước. Mức tăng đột biến đến từ việc đây là năm đầu tiên doanh nghiệp vận hành thương mại tuyến metro số 1 TP.HCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên đủ 12 tháng.

Trong cơ cấu doanh thu, hơn một nửa đến từ tiền trợ giá, tính theo quãng đường khai thác và đơn giá (mỗi km) được thống nhất giữa công ty với Trung tâm Giao thông công cộng TP.HCM. Doanh thu bán vé cho hành khách đạt 214 tỷ đồng , phần còn lại đến từ khai thác kết cấu hạ tầng và hoạt động phân luồng, điều tiết.

HURC ghi nhận lợi nhuận gộp năm 2025 hơn 57 tỷ đồng , tương ứng biên lãi gộp trên 10%, tức cứ 100 đồng doanh thu thì công ty giữ lại được hơn 10 đồng lãi gộp sau khi trừ giá vốn.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 40% do mở rộng nhân sự và bộ máy vận hành, doanh nghiệp vẫn lãi sau thuế gần 39 tỷ đồng năm ngoái, trong khi năm liền trước đó lỗ hơn 10 tỷ đồng .

Kết quả này vượt xa kế hoạch lợi nhuận chỉ 20 triệu đồng được ban lãnh đạo HURC đặt ra đầu năm đó, đồng thời giúp công ty xóa sạch khoản lỗ lũy kế hơn 35 tỷ đồng phát sinh từ giai đoạn chuẩn bị vận hành dự án. Sau khi bù lỗ, công ty đã trích khoảng 3,6 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và dự phòng tài chính.