Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022

Từ Solna 2017 đến Palermo 2022, hai thất bại đau đớn ở vòng play-off vẫn còn hằn vết. Và nay, thầy trò Gattuso lại đứng trước vòng lặp lịch sử khiến cả nền bóng đá phải nín thở.

Tuyển Italy có nguy cơ phải đá play-off để giành vé dự World Cup 2026.

Tuyển Italy vừa thắng, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên. Thắng Estonia, thắng cả những đối thủ yếu hơn, “Azzurri” có 4 trận toàn thắng. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: ngay cả thành tích tuyệt đối ấy cũng chưa chắc đủ để đưa họ thẳng tới World Cup 2026.

Bởi ở một nơi khác, Na Uy cùng Haaland vừa gieo tiếng sấm sét với chiến thắng 11-1 trước Moldova. Khoảnh khắc đó, hiệu số bàn thắng thua gần như đóng lại cánh cửa hy vọng. Dù Italy có thắng cả bốn trận cuối, bao gồm màn “chung kết” với Na Uy tại Milan ngày 16/11, tất cả vẫn có thể là vô nghĩa.

Con đường duy nhất để Gattuso và học trò lách qua khe cửa hẹp là Na Uy sẩy chân trước Israel vào ngày 11/10. Nhưng trận đấu diễn ra ở Oslo, và ai cũng hiểu rằng một hàng thủ mong manh của Israel khó lòng đứng vững trước một Haaland đang hừng hực. Nếu điều kỳ diệu không xảy ra, tuyển Italy phải chuẩn bị tinh thần cho play-off - hai từ khiến cả nền bóng đá lạnh gáy.

Play-off luôn gắn với ký ức đau đớn của “Azzurri”. Nga 2018, họ gục ngã trước Thụy Điển trong trận lượt đi ở Solna rồi bất lực tại San Siro. 4 năm sau, kịch bản thậm chí còn tủi hổ hơn: thua Bắc Macedonia 0-1 ở Palermo, giấc mơ World Cup tan thành mây khói.

Hai kỳ liên tiếp vắng mặt, xen giữa là một thập kỷ chỉ toàn cay đắng. Với một đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới, đó là nỗi ô nhục khó nuốt trôi.

Hành trình tới World Cup 2026 của tuyển Italy còn rất gian nan.

Nỗi sợ càng lớn khi nhìn vào danh sách có thể chờ sẵn. Đức đang tự làm khó mình sau thất bại trước Slovakia. Nếu rơi xuống nhì bảng, họ cũng góp mặt trong vòng play-off. Slovakia - đội bóng vừa đánh bại cỗ xe tăng - cũng chẳng dễ đối phó.

Ngoài ra, Scotland, Hy Lạp, Ba Lan, Serbia, Áo, CH Czech… đều có thể xuất hiện. Và khi bước vào hai trận knock-out, tất cả sự chênh lệch đẳng cấp đều có thể biến mất. Bắc Macedonia năm 2022 chính là minh chứng sống động: chỉ một bàn thắng cũng đủ viết lại số phận.

Thể thức play-off mới chẳng khác nào trò chơi sinh tử. 16 đội, bốn nhánh đấu nhỏ. Bán kết chỉ đá một lượt, trên sân đội có thứ hạng FIFA cao hơn. Chung kết quyết định vé World Cup được bốc thăm ngẫu nhiên. Chỉ cần một ngày kém may, một khoảnh khắc sai lầm, mọi nỗ lực suốt chiến dịch có thể đổ sông.

Tuyển Italy nhiều khả năng là hạt giống số một nhờ thứ hạng FIFA, tránh được Đức nếu họ cũng “ngã rẽ” vào vòng này. Nhưng lá thăm vẫn có thể đưa “Azzurri” gặp những cái tên khó nhằn ở chung kết. Armenia, Wales, thậm chí Bắc Macedonia… tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ lặp lại bi kịch.

Gattuso từng nổi tiếng với đôi chân thép và trái tim không biết sợ hãi. Nhưng giờ, ông cần truyền điều đó cho một tập thể luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Play-off không phải bản án, nhưng là thử thách khắc nghiệt nhất. Nếu muốn chứng minh mình đã thoát khỏi vòng xoáy thất bại, “Azzurri” phải sẵn sàng đối mặt.

Tuyển Italy từng đứng trên đỉnh thế giới, và cũng từng chìm xuống tận cùng nỗi thất vọng. Con đường tới Mỹ - Canada - Mexico 2026 có thể không thẳng tắp, nhưng đó là lúc “Azzurri” buộc phải bước đi với bản lĩnh thật sự. Bởi nếu không, thêm một “tận thế” nữa sẽ biến quá khứ đau thương thành hiện tại.