Tuyển Indonesia ấn định ngày công bố HLV mới

Sau thất bại cay đắng tại vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang gấp rút tìm người thay thế HLV Patrick Kluivert cho vị trí thuyền trưởng đội tuyển Quốc gia.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 dẫn đến sự ra đi của Kluivert.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, xác nhận ông và các cộng sự chốt 5 ứng viên nổi bật từ nhiều quốc gia châu Âu, để đưa vào danh sách rút gọn tuyển chọn HLV. PSSI dự kiến phỏng vấn trực tiếp và muốn công bố danh tính tân HLV tuyển Indonesia ngay trong đợt tập trung tháng này.

Trong trường hợp trễ nhất, tuyển Indonesia sẽ phải chờ đợi đến đầu tháng 12 để biết cái tên HLV mới. Erick Thohir tiết lộ PSSI đã phỏng vấn các ứng viên từ châu Âu, châu Á và có thể châu Phi, tập trung vào những HLV có kinh nghiệm quốc tế và khả năng làm việc với cầu thủ đa văn hóa.

Danh sách 5 cái tên vẫn được giữ kín, nhưng dựa trên các nguồn tin rò rỉ từ giới chuyên môn, những ứng viên của PSSI bao gồm Juan Carlos Osorio (cựu HLV tuyển Mexico), Paulo Bento (cựu HLV ĐT Hàn Quốc, UAE), Jesus Casas (cựu HLV ĐT Iraq), Vahid Halilhodzic (cựu HLV ĐT Nhật Bản) hay Roberto Donadoni (cựu huấn luyện viên Parma và Napoli, từng dẫn dắt tuyển Italy tại Euro 2008).

Mặc dù PSSI sẽ cân nhắc thêm trước khi đưa ra quyết định, Chủ tịch Liên đoàn kiêm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir đang chịu áp lực lớn phải sớm tìm ra huấn luyện viên ngoại quốc mới, phù hợp với đội tuyển.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 không chỉ dẫn đến sự ra đi của Kluivert mà còn làm dấy lên chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn, với nhiều ý kiến cho rằng PSSI sai khi sa thải Shin Tae-yong – HLV đưa Indonesia vào vòng loại thứ ba lần đầu tiên trong lịch sử.