Tuyến đường 13.900 tỷ nối TP.HCM ra biển Vũng Tàu dần thành hình

Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với vòng xoay đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng (TP.HCM) có chiều dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư khoảng 13.900 tỷ đồng . Trong ảnh là điểm đầu của dự án nằm tại nút giao Hòa Long, kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đang trong giai đoạn thi công bản mặt cầu.

Theo thiết kế, toàn tuyến gồm 3 đoạn, quy mô 4-6 làn xe, có làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 60-100 km/h. Trong ảnh là đoạn đầu tuyến dài 6,71 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị trên cao, tốc độ thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng .

Do đi qua nhiều khu dân cư, đoạn này được thiết kế dạng cầu cạn, đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công trụ cầu, từng bước hiện rõ hình hài.

Sau gần một năm thi công, tuyến đường trên cao này đã lộ diện rõ nét, với hàng loạt trụ cầu cạn dài hàng km đã hoàn tất gác dầm, bước vào giai đoạn thi công bản mặt cầu.

Tại khu vực vòng xoay Quốc lộ 56 (xã Tam Long), một phần vòng xoay đã được tháo dỡ để phục vụ thi công khoan cọc nhồi. Sau khi dự án hoàn thành, vòng xoay sẽ được mở rộng với nhiều nhánh rẽ.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày đầu tháng 4, trên toàn bộ công trường tuyến đường kết nối từ cao tốc về biển Vũng Tàu đang tăng tốc thi công với hàng trăm công nhân, máy móc tất bật thi công để kịp tiến độ.

Trong ảnh là đoạn 2 dài 6,8 km, từ nút giao Vũng Vằn (xã Long Điền) đến đường ven biển ĐT994, thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị đi thấp, tốc độ 100 km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Hai bên bố trí đường song hành với vận tốc 60 km/h, tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng .

So với hai đoạn còn lại, đoạn 2 được đánh giá là khu vực thi công phức tạp nhất do băng qua ruộng muối, ao nuôi trồng thủy sản và nhiều đầm lầy.

Để đảm bảo nền đường, các nhà thầu phải đào thay đất yếu, đổ cát gia cố và xử lý nền móng. Trên đoạn tuyến này có hai công trình cầu lớn là cầu Cây Khế 4 và cầu Cỏ May 3 đang trong giai đoạn thi công trụ cầu.

Đoạn 3 cuối tuyến dài gần 2,9 km, từ đường ven biển ĐT994 đến vòng xoay đường 2 Tháng 9, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe, vận tốc 80 km/h.

Ghi nhận vào thời điểm đầu tháng 4, trên dự án đoạn qua phường Phước Thắng vẫn còn vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài hơn 16 km, đi qua xã Tam Long và các phường Bà Rịa, Long Điền, Phước Thắng.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tạo thành trục giao thông thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TP.HCM đến biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu) từ 2 giờ xuống còn khoảng 70 phút.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.