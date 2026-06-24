Tuyển Croatia tiễn Panama khỏi World Cup

Bàn thắng duy nhất của Ante Budimir giúp Croatia đánh bại Panama 1-0 tại bảng L, qua đó chính thức loại đại diện Trung Mỹ khỏi World Cup 2026.

Ante Budimir giúp Croatia đánh bại Panama.

Sáng 24/6, trong trận đấu mang tính sống còn tại bảng L, Croatia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama để duy trì cơ hội vào vòng 32 đội. Kết quả này đồng thời chấm dứt hành trình của Panama tại World Cup 2026 sau hai lượt trận đầy nỗ lực. Ở lượt trận đầu tiên, Panama thua Ghana 0-1.

Hiệp một diễn ra với tốc độ trung bình khi hai đội nhập cuộc thận trọng. Panama là đội tạo ra những tình huống sóng gió đầu tiên nhờ sự năng nổ của Murillo bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, thủ thành Livakovic chơi cảnh giác để hóa giải các pha dứt điểm từ Martinez và Rodriguez.

Phải đến cuối hiệp, Croatia mới có lời đáp trả với cú sút xa uy lực của Baturina nhưng không đánh bại được thủ môn Mosquera.

Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 54. Từ pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh phải, Stanisic thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Ante Budimir băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Panama. Chỉ ít phút sau, Croatia suýt nhân đôi cách biệt nếu Pasalic không bỏ lỡ tình huống đối mặt đáng tiếc.

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Panama. Đội bóng Trung Mỹ liên tục bắn phá khung thành đối phương, nhưng sự xuất sắc của Livakovic khước từ nỗ lực của Murillo và cú đánh đầu hiểm hóc từ Harvey.

Phút 80, Harvey tiếp tục có cơ hội vàng trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Với 3 điểm quý giá, Croatia vươn lên vị trí thứ ba bảng L, chỉ kém Anh và Ghana 1 điểm. Trong khi đó, Panama chính thức dừng bước sớm dù tạo ra một thế trận không hề tồi trước đại diện châu Âu.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.