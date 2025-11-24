Tuyên bố chấn động của Thủ tướng Canada về vai trò của Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố thế giới vẫn có thể vận hành mà không cần Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Reuters

Kênh RT của Liên bang Nga tối 23/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi cho rằng “trọng tâm” của nền kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển.

Theo Thủ tướng Canada, Washington không nên tự đánh giá quá cao vai trò của mình trên trường quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiều vấn đề có thể được giải quyết mà không cần sự tham gia của Mỹ.

RT cho biết Thủ tướng Canada đưa ra nhận định này khi trả lời báo chí bên lề hội nghị G20 cuối tuần qua.

Mỹ đã không tham dự cuộc họp được tổ chức ở Johannesburg, Nam Phi. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nam Phi tiến hành “diệt chủng” đối với nông dân da trắng và coi đây là lý do ông vắng mặt. Chính phủ Nam Phi đã kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này.

Đây là lần đầu tiên Mỹ không cử phái đoàn tới cuộc họp thường niên của lãnh đạo 19 nền kinh tế lớn cùng Liên minh châu Âu (EU).

Washington cũng tuyên bố G20 chỉ có thể công bố “bản tóm tắt của chủ tịch” sau hội nghị do Mỹ không hiện diện. Tuy nhiên, G20 vẫn đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 23/11.

Trong phát biểu hôm 23/11, ông Carney cho biết hội nghị thượng đỉnh G20 “quy tụ các quốc gia chiếm 3/4 dân số thế giới, 2/3 GDP toàn cầu và 3/4 thương mại toàn cầu, và đó là chưa tính đến việc Mỹ chính thức tham dự”.

Người đứng đầu chính phủ Canada nhấn mạnh: “Đây là lời nhắc nhở rằng trọng tâm của nền kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển”.

Theo Thủ tướng Canada, các quyết định đạt được giữa các thành viên G20 tại cuộc họp vẫn có giá trị bất chấp việc Mỹ tẩy chay. Ông nói thêm rằng Canada đang tìm cách tăng cường quan hệ với nhiều quốc gia, bao gồm Nam Phi, Ấn Độ và Trung Quốc.

Ngày 23/11, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống kiêm Trưởng đoàn đại biểu Liên bang Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi, ông Maxim Oreshkin cho biết tại Johannesburg, phía Liên bang Nga đã tiến hành một loạt cuộc họp mang tính xây dựng về hợp tác kinh tế.

Theo ông Oreshkin, tại G20, Liên bang Nga đã có nhiều cuộc trao đổi tích cực với các quốc gia được Moskva coi là bạn bè.

Đáng chú ý, một số nước mà Liên bang Nga đánh giá là “không thân thiện” cũng đã tiếp cận và đưa ra các đề xuất cụ thể liên quan đến hợp tác kinh tế, bao gồm thiết lập quan hệ và triển khai các dự án chung.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố trước thềm hội nghị thượng đỉnh rằng G20 “đang tiến lên phía trước” và “sẽ không để bị bắt nạt”, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định tẩy chay cuộc họp của Mỹ là “thiệt thòi cho họ”.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị diễn ra ngày 22-23/11 tại Johannesburg, ông Ramaphosa khẳng định tuyên bố của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G20 thể hiện "cam kết liên tục đối với hợp tác đa phương", bất chấp sự vắng mặt của Mỹ - lần đầu tiên trong lịch sử diễn đàn này.

Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh tuyên bố cho thấy các "mục tiêu chung vượt qua khác biệt" giữa các nhà lãnh đạo thế giới.

Là chủ nhà, Nam Phi đã thúc đẩy thông qua tuyên bố đề cập các thách thức toàn cầu như khủng hoảng khí hậu, giúp đỡ các nước đang phát triển thích ứng với thảm họa thời tiết trầm trọng hơn, chuyển đổi sang năng lượng sạch và giảm chi phí nợ quá cao.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola khẳng định việc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thông qua tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh đang được tổ chức tại thành phố Johannesburg là một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương.

Phát biểu với báo giới, ông Lamola cho biết đây là một bước tiến tới việc xây dựng "cầu nối" với các quốc gia Nam Bán cầu.