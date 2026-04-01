Tuyển Anh nhận thất bại lịch sử trước Nhật Bản

Rạng sáng 1/4, tuyển Anh thua Nhật Bản 0-1 trong trận giao hữu ngay tại Wembley.

Tuyển Anh muối mặt trên sân nhà.

Thất bại tối thiểu trước Nhật Bản khiến đội tuyển Anh nhận cú sốc lớn, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ gục ngã trước một đại diện châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Kaoru Mitoma ở phút 23, sau một pha phản công sắc bén mang đậm dấu ấn tập thể của "Samurai xanh".

Trước trận, HLV Thomas Tuchel tung ra đội hình gồm những quân bài tốt nhất ông có trong tay. Marc Guehi lần đầu đeo băng đội trưởng và sớm để lại dấu ấn với hai cơ hội liên tiếp từ tình huống phạt góc. Tuy nhiên, khi đang kiểm soát thế trận, Anh lại bất ngờ bị trừng phạt. Mitoma cướp bóng từ Cole Palmer, phối hợp nhanh với Keito Nakamura trước khi dứt điểm lạnh lùng, hạ gục Jordan Pickford.

Nhật Bản có màn trình diễn tự tin.

Bàn thua khiến "Tam Sư" lúng túng. Họ chỉ thực sự tạo ra cơ hội rõ rệt ở phút 34 khi Elliot Anderson buộc thủ môn Zion Suzuki trổ tài cứu thua. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản thậm chí suýt nhân đôi cách biệt khi Ayase Ueda đưa bóng trúng xà ngang.

Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục là đội sắc bén hơn. Ritsu Doan và Nakamura liên tục khuấy đảo hàng thủ Anh. Tuchel thực hiện hàng loạt thay đổi, nhưng đội chủ nhà vẫn thiếu ý tưởng trong khâu tấn công. Những nỗ lực muộn màng của Rashford, Bowen hay Maguire đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trận đấu khép lại với thất bại đáng quên của Anh, cũng là lần đầu họ tịt ngòi kể từ tháng 6/2024. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục phong độ ấn tượng, nối dài chuỗi thắng và khẳng định vị thế đáng gờm trước thềm World Cup.