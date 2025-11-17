Tuyển Anh làm nên lịch sử

Rạng sáng 17/11, tuyển Anh đánh bại Albania 2-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

"Tam sư" trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên toàn thắng trong 8 trận vòng loại World Cup mà không để thủng lưới. Trong lịch sử, chỉ có Nam Tư làm được điều tương tự vào năm 1954. Tuy nhiên, vòng loại khi đó chỉ có 4 lượt đấu. Ngoài ra, đây còn là lần đầu tiên, tuyển Anh thắng 11 trận liên tiếp.

Do đã sớm giành vé World Cup, HLV Tuchel thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Serbia. Dù vậy, tuyển Anh vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu.

Declan Rice, một trong bốn cầu thủ được giữ lại, sớm thử tài thủ môn Strakosha với pha dứt điểm nguy hiểm ở phút thứ 4. Sở hữu tới 75% thời lượng kiểm soát bóng trong 20 phút đầu, tuyển Anh áp đảo nhưng chưa thể tạo ra khác biệt rõ rệt.

Tuyển Anh gặp khó khăn trước hàng thủ Albania.

Với hàng thủ chỉ để lọt lưới 3 lần ở 7 trận trước, Albania cũng cho thấy sự khó chịu. Thậm chí, đội chủ nhà còn suýt mở tỷ số sau cơ hội của Hysaj.

Hiệp hai mở đầu đầy nguy hiểm cho Anh khi Hoxha hai lần uy hiếp khung thành Dean Henderson. Nhưng sau những khoảnh khắc thoát thua, đội khách lấy lại thế trận. Phút 74, Harry Kane tỏa sáng với pha chớp cơ hội sau một tình huống lộn xộn.

Chân sút đội trưởng tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 83 sau đường chuyền của Marcus Rashford, ấn định chiến thắng 2-0 và hoàn thành chiến dịch vòng loại hoàn hảo.

Trong khi Anh nối dài chuỗi 11 trận toàn thắng, Albania của HLV Sylvinho sẽ phải bước vào vòng play-off với nhiều lo âu sau thất bại đầu tiên sau 9 trận không thua.