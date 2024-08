Tương lai nào cho các dị nhân?

"Deadpool & Wolverine" là món quà tri ân gửi tới khán giả và dàn diễn viên làm nên thương hiệu X-Men. Nhiều dự án tiềm năng đang chờ đợi nhóm dị nhân trong vũ trụ phim tỷ USD.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Deadpool & Wolverine là công trình giàu tâm huyết mà Marvel Studios dành tặng cho người hâm mộ toàn cầu. Đặc biệt là nhóm khán giả lớn lên cùng X-Men trong những năm đầu của thập niên 2000. Bộ phim đánh dấu cột mốc quan trọng khi X-Men gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), sau sự kiện Disney sở hữu 20th Century Fox vào năm 2019.

Giàu tính hoài niệm là vậy, Deadpool & Wolverine mới chỉ là món khai vị, đóng vai trò chuyển giao, bệ phóng cho nhóm dị nhân. Từ hậu truyện về gã đánh thuê lắm mồm, Marvel Studios đang mở ra kỷ nguyên mới, tươi sáng hơn cho thương hiệu X-Men.

"Bức thư tình" từ Deadpool

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Ryan Reynolds và đạo diễn Shawn Levy chia sẻ từng đối diện áp lực lớn khi thực hiện kịch bản. Là bộ phim dị nhân đầu tiên thuộc MCU, bộ đôi loay hoay trong việc tìm ra ý tưởng độc đáo, đồng thời pha trộn phong cách ồn ào vốn có của Deadpool. Đã có thời điểm, cả hai tính đến chuyện gọi điện cho Kevin Feige, chủ tịch Marvel để tạm dừng.

Thế nhưng, việc Hugh Jackman tái xuất trong vai Logan/Wolverine đóng vai trò then chốt, tháo gỡ mọi vấn đề mà dự án gặp phải.

Sinh ra trong thời loạn, Deadpool & Wolverine là tác phẩm MCU hiếm hoi có tới 5 người thực hiện kịch bản, bao gồm cả Ryan Reynolds và đạo diễn Shawn Levy. Với lượng biên kịch đồ sộ, tác phẩm khó tránh khỏi hạn chế về mạch truyện hay xây dựng nhân vật. Mặt khác, bằng tất cả tình cảm dành cho dị nhân, Deadpool & Wolverine là một bức thư tình dạt dào cảm xúc gửi tới người hâm mộ toàn cầu.

Bộ phim khiến người hâm mộ vỡ òa bởi dàn diễn viên X-Men đời đầu. Ảnh: Marvel Studios.

Nếu ví tác phẩm như "bức thư tình" thì nội dung được thể hiện sâu sắc ở cameo (vai diễn khách mời), tạo hình, phục trang và lời thoại. Riêng sự xuất hiện từ dàn cameo đã đủ choáng ngợp như Pyro, Sabretooth, Human Torch, Blade hay Elektra. Với những người hâm mộ lâu năm đây là sự xuất hiện có chủ đích, đại diện cho từng phần phim X-Men và Fantastic Four trước đây.

Nắm trong tay lượng nhân vật khổng lồ, cách xử lý của Marvel Studios vừa cho thấy sự tinh tế, vừa đảm bảo các phần phim có thể cùng xuất hiện trong cùng một khung hình.

Tương tự tạo hình và phục trang, Deadpool & Wolverine nỗ lực để người hâm mộ không cảm thấy xa lạ khi các dị nhân xuất hiện. Ngoài diện mạo, hình thể chịu ảnh hưởng bởi thời gian, một số nhân vật như Juggernaut, Bullseye hay Psylocke phải sử dụng diễn viên mới, ê-kíp khắc phục bằng điều chỉnh góc máy, thời lượng xuất hiện.

Để "bức thư tình" được trọn vẹn, phim mượn lời thoại để hoàn thiện câu chuyện cho các nhân vật. Đơn cử, Gambit của Channing Tatum là một trường hợp đáng buồn bởi dự án từng được phát triển, song nhanh chóng bị 20th Century Fox lãng quên. Trong phim, Gambit nói rằng có lẽ anh thuộc về The Void, ám chỉ số phận dự án năm xưa. Với Wolverine, khán giả xúc động khi người hùng thừa nhận bản thân là dị nhân đỉnh nhất.

Khoảnh khắc bộ phim khép lại cũng là cái kết trọn vẹn cho kỷ nguyên dị nhân tại 20th Century Fox. Sau tất cả, Deadpool & Wolverine là món quà tri ân mà Marvel Studios dành cho người hâm mộ lẫn dàn diễn viên. Trải qua thăng trầm cùng 13 phim X-Men, 3 phim Fantastic Four, nhóm dị nhân vẫn cho thấy tiềm năng khi bước vào MCU.

Dị nhân tham chiến

Trước mắt, Wolverine sẽ tiếp tục góp mặt trong các dự án tiếp theo như Deadpool trêu chọc: "Disney đưa anh ấy trở lại và họ sẽ bắt anh ấy đóng Wolverine tới năm 90 tuổi". Điều này cũng được Kevin Feige, chủ tịch Marvel khẳng định: "Đúng vậy, tôi nghĩ những nhân vật này sẽ tồn tại lâu hơn tất cả chúng ta. Tuy nhiên, một thời điểm nào đó sẽ phải có một diễn viên khác đảm nhận vai này. Người đó phải mang đến luồng gió mới bởi cố gắng bắt chước Hugh Jackman là sai lầm lớn”.

Cây bút Michael John Petty từ Collider nhận định có hai điều cần lưu ý trong kỷ nguyên đa vũ trụ. Đó là sự phấn khích của khán giả khi thấy "người cũ" xuất hiện. Điển hình là Tobey Maguire và Andrew Garfield trong Spider-Man: No Way Home (2021) hay Patrick Stewart và Anson Mount trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Tuy nhiên, hướng đi này chỉ là biện pháp nhất thời, không bền vững.

Dàn dị nhân sẽ sớm tham chiến trong các dự án lớn thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Empire Magazine.

Để X-Men phát triển mạnh mẽ, hãng phim cần tạo ra một sân chơi đủ lớn, đồng thời tách biệt khỏi di sản mà 20th Century Fox để lại. Việc tách biệt này không có nghĩa là thay đổi dàn diễn viên, mà cần một xuất phát điểm mới.

Theo đó, X-Men nên xuất hiện như một tổ chức vững chắc, có thâm niên hoạt động lâu năm. Marvel Studios đang bám theo hướng đi này, cụ thể ở Giáo sư X trong Doctor Strange 2 hay Beast trong đoạn after-credit ở The Marvels (2023).

Bên cạnh việc phát triển X-Men, người hâm mộ cũng kỳ vọng vào màn chạm trán giữa nhóm dị nhân và các nhân vật trong MCU. Bất kể hợp tác hay đối đầu đều là những dự án giàu tiềm năng mà X-Men mang đến cho Marvel Studios. Trong Deadpool & Wolverine, gã đánh thuê bất tử được tổ chức TVA đánh giá cao, hẹn tái ngộ anh chàng trong thời gian tới.