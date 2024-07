Vì sao Người Sói của Hugh Jackman ‘bất tử’?

Một trong những nhân vật siêu anh hùng kinh điển nhất trên màn ảnh rộng gọi tên Wolverine dưới màn hóa thân của Hugh Jackman.

Suốt 24 năm qua, Hugh Jackman đã 9 lần hóa thân Logan/Wolverine. Tài tử người Australia hiện vẫn nắm giữ kỷ lục là diễn viên sắm vai nhân vật Marvel lâu nhất lịch sử.

Trở lại trong Deadpool & Wolverine, nam diễn viên gạo cội khiến người hâm mộ xúc động. Bởi dự án này không chỉ đánh dấu lần tái xuất của anh sau 7 năm, mà còn mở ra một hành trình mới của nhân vật khi chính thức đặt chân vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

“Mối duyên” với Người Sói

Ít ai biết, Wolverine trong X-Men (2000) cũng chính là vai diễn điện ảnh lớn đầu tay, bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử sinh năm 1968. Ban đầu, vai diễn vốn thuộc về Dougray Scott, nhưng bị từ chối vì anh bận ghi hình cho bom tấn Mission: Impossible II (2000).

Có lẽ ở thời điểm này, ngay cả Hugh Jackman cũng khó ngờ đó lại khởi đầu cho “mối duyên” hơn 2 thập kỷ với vai diễn, mà sau này đã trở thành huyền thoại trên màn ảnh rộng.

Nam diễn viên từng tiết lộ dành không ít tâm tư nghiên cứu nhân vật, thậm chí có mặt tại phim trường nhiều tháng trước khi dự án chính thức bấm máy. Hiếm ai trên trường quay thời điểm ấy biết đến Hugh Jackman. Song, kỳ tích đã xảy ra khi phần đầu tiên về các dị nhân của nhà Fox kiếm được gần 300 triệu USD toàn cầu, lọt top 10 phim ăn khách nhất năm 2000.

Cái tên Wolverine cùng Hugh Jackman được đông đảo khán giả yêu thích, trở nên nổi tiếng đình đám.

Vai diễn gắn liền với tên tuổi Hugh Jackman.

Hugh Jackman thời gian đầu cũng từng vấp phải không ít tranh luận từ phía fan nguyên tác. Bởi nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình của nam diễn viên không tương đồng với Người Sói trong truyện. Anh cao 1,89 m, trong khi Wolverine theo nguyên tác lại chỉ cao khoảng 1,6 m.

Thế nhưng, tài tử gốc Australia sau cùng đã thành công chinh phục khán giả đại chúng nhờ kỹ thuật diễn nhập tâm, giàu cảm xúc. Những ai theo dõi series X-Men hẳn chưa quên một Wolverine thô ráp, cộc cằn và vẫn luôn cô đơn. Song ẩn sâu bên trong con “thú hoang” đó lại là một tâm hồn chằng chịt vết sẹo với nhiều thổn thức, trăn trở.

Wolverine vốn là một vai diễn phức tạp trong tính cách. Nhân vật chất chứa nhiều suy nghĩ, mâu thuẫn vì ám ảnh quá khứ, nhưng đồng thời cũng là một kẻ kiệm lời. Điều này đòi hỏi Jackman phải lột tả thế giới nội tâm nhân vật bằng cảm xúc, đặc biệt là ánh mắt, thay vì qua lời nói.

Bên cạnh những thước phim nội tâm, một Người Sói với sức hút lớn trên màn ảnh rộng chắc chắn không thể thiếu các trường cảnh hành động căng thẳng, ngập tràn bạo lực và nguy hiểm. Những cảnh quay này được nam diễn viên đích thân thực hiện. Cũng chính nhờ sự tâm huyết cho vai diễn mà tài tử chiếm trọn cảm tình từ người xem.

Gần như chỉ sau một đêm, nam diễn viên “vô danh” gốc Australia một bước trở thành sao sáng tại Hollywood.

Vai diễn đóng đinh tên tuổi

Sau X-Men (2000), Hugh Jackman tiếp tục đảm nhiệm vai Wolverine trong nhiều dự án tiếp theo thuộc thương hiệu dị nhân, từ X2: United (2003), X- Men: The Last Stand (2006) cho đến X-Men: Apocalypse (2016)...

Sức hút từ Người Sói do anh thủ vai lớn đến nỗi, nhà Fox phải tạo ra hẳn một chuỗi phim riêng dành cho nhân vật được yêu thích nồng nhiệt này. Bắt đầu bằng X-Men Origins: Wolverine (2009), xoay quanh nguồn gốc của Logan, đồng thời hé lộ mối quan hệ giữa anh cùng Deadpool.

Tiếp đó là The Wolverine (2013), với câu chuyện xoáy sâu vào cuộc sống của Logan sau X-Men: The Last Stand, đồng thời tạo tiền đề cho bom tấn X-Men: Days of Future Past (2014) trình làng một năm sau đó. Tác phẩm đóng vai trò kết nối hai mốc thời gian của vũ trụ dị nhân. Trong đó, Người Sói tiếp tục là nhân vật then chốt khi du hành thời gian để giải cứu giống loài.

Wolverine tái xuất trong phần 3 Deadpool.

Năm 2017 tạm đánh dấu hồi kết của Wolverine với Logan. Phần phim riêng thứ 3 khiến người hâm mộ ngậm ngùi khi chứng kiến một Người Sói già cỗi, héo mòn và mệt mỏi. Thế giới phim không còn sặc sỡ tựa cổ tích, nơi những anh hùng đánh gục cái ác và sống hạnh phúc. Thay vào đó là thực tại khắc nghiệt, nơi họ đối diện với tuổi già, sự lãng quên và sau cùng là cái chết đau thương.

Màn trình diễn của Hugh Jackman lấy được nước mắt người xem. Logan cũng là khoảnh khắc mà ngôi sao sinh năm 1968 và nhân vật hoàn thiện mối liên kết đặc biệt. Nhìn vào Hugh Jackman là thấy bóng dáng Người Sói. Và ngược lại, bất kỳ ai nói về dị nhân với bộ vuốt Adamantium cũng không quên nhắc tới tài tử gốc Australia.

Màn tái xuất giàu cảm xúc

7 năm kể từ Logan, Hugh Jackman cuối cùng cũng đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ khi tái xuất trong Deadpool & Wolverine. Tất nhiên, MCU sẽ không “hồi sinh” Logan đã chết từ phim riêng năm 2017. Mà lần này, đó là Logan từ một dòng thời gian hoàn toàn khác, kẻ khoác lên mình bộ trang phục huyền thoại theo nguyên tác truyện tranh Marvel.

Chỉ có điều, đây lại là Người Sói “tệ nhất” trong tất cả biến thể Người Sói ở mọi dòng thời gian, một kẻ nát rượu, vì sự hèn nhát mà gián tiếp hại chết đồng loại. Logan ghét và căm hận bản thân, không dám tự nhận là anh hùng vì những điều tồi tệ đã làm. Xuyên suốt tác phẩm, nhân vật chìm trong tội lỗi, mặc cảm và hối tiếc.

Hugh Jackman có màn trình diễn giàu cảm xúc.

Cốt truyện cho phép Hugh Jackman khám phá khía cạnh hoàn toàn mới của nhân vật so với những lần xuất hiện trước đây dưới thời 20th Century Fox. Và đây cũng là lần đầu tiên người xem được chứng kiến một Người Sói thảm thương tới vậy. Bởi ngay cả với cái chết trong Logan (2017), Wolverine khi đó vẫn hy sinh như một anh hùng.

Càng trớ trêu hơn khi biến thể Logan tệ nhất lại được Deadpool chọn để thay thế nhân vật đinh (anchor-being) trong dòng thời gian của mình. Hành trình này không những khám phá những mặc cảm tội lỗi chôn giấu sâu trong bộ não Logan, mà còn mang tới thông điệp ý nghĩa về việc tìm lại bản ngã, ý nghĩa cuộc đời của những kẻ bị coi là vô dụng, bị xã hội ruồng bỏ.

Cả Logan và Deadpool liên tục mâu thuẫn, nhưng điểm chung giữa hai nhân vật là nỗi ám ảnh bởi sự hối tiếc muộn màng. “Đôi khi, nỗi đau dạy cho ta biết mình là ai”, câu nói từ bà lão Blind Al chính là kim chỉ nam cho thông điệp xuyên suốt tác phẩm.

Màn trình diễn tuyệt vời của Hugh Jackman lột tả trọn vẹn một Wolverine vật lộn trong nỗi ăn năn, mặc cảm sau nhiều biến cố cuộc đời. Vẫn là một Người Sói cộc cằn, tưởng chừng bất cần, nhưng sâu dưới lớp vỏ đó còn có sự quyết tâm thay đổi số phận mãnh liệt khi nhìn thấy cơ hội.