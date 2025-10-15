Tương lai bất định của lãi suất Mỹ

Ông Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đang tiến gần đến thời điểm ngừng cắt giảm quy mô nắm giữ trái phiếu, song không đưa ra tín hiệu nào về định hướng lãi suất dài hạn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell không đưa ra định hướng lãi suất dài hạn. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia (NABE) ở Philadelphia (Mỹ), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhắc chi tiết về vị thế hiện tại của Fed đối với việc "thắt chặt định lượng", tức nỗ lực thu hẹp danh mục hơn 6.000 tỷ USD chứng khoán mà ngân hàng trung ương đang nắm giữ trên bảng cân đối kế toán, theo CNBC.

Dù không nêu thời điểm chương trình sẽ kết thúc, ông Powell cho biết Fed đang cho thấy những dấu hiệu liên quan đến việc tiến gần tới mục tiêu đạt mức "dự trữ dồi dào" cho các ngân hàng.

"Kế hoạch dừng việc thu hẹp bảng cân đối đã được chúng tôi nêu rõ từ lâu, khi dự trữ vẫn ở mức cao hơn so với mức được cho là phù hợp với điều kiện dự trữ dồi dào. Chúng tôi có thể đạt được mục tiêu trong vài tháng tới cũng như đang theo dõi sát sao nhiều chỉ số để đưa ra quyết định”, ông Powell nói trong bài phát biểu.

Thông thường, các vấn đề về bảng cân đối kế toán của Fed đều có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính.

Khi điều kiện tài chính trở nên thắt chặt, Fed hướng tới mục tiêu "thanh khoản dư thừa" để các ngân hàng có đủ khả năng tiếp cận vốn, đảm bảo nền kinh tế vận hành một cách trơn tru.

Nếu điều kiện thay đổi, Fed sẽ chuyển sang mục tiêu "dự trữ dồi dào", nhằm tránh tình trạng quá nhiều dòng vốn lưu thông gây mất cân đối hệ thống.

Trong đại dịch Covid-19, Fed đã mạnh tay mua vào trái phiếu kho bạc và chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS), khiến bảng cân đối phình to lên đến gần 9.000 tỷ USD .

Từ giữa năm 2022, cơ quan này bắt đầu cho phép các khoản chứng khoán đáo hạn tự động rút khỏi bảng cân đối và hút tiền về - một hình thức thắt chặt chính sách tiền tệ gián tiếp.

Chủ tịch Fed lưu ý rằng một số dấu hiệu cho thấy điều kiện thanh khoản đang dần thắt chặt, báo hiệu việc tiếp tục giảm dự trữ có nguy cơ kìm hãm tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Fed không có kế hoạch quay lại quy mô bảng cân đối trước đại dịch (chỉ khoảng 4.000 tỷ USD ).

Liên quan đến vấn đề khác, ông Powell cũng đề cập đến những lo ngại về việc Fed tiếp tục trả lãi suất cho dự trữ của các ngân hàng.

Thông thường, Fed chuyển phần thu nhập lãi ròng từ danh mục nắm giữ sang quỹ chung của Bộ Tài chính.

Do phải tăng lãi suất mạnh để kiểm soát lạm phát, Fed đã phát sinh khoản lỗ hoạt động. Trước tình hình này, một số nghị sĩ đã đề xuất chấm dứt việc trả lãi cho các khoản dự trữ này.

Song, ông Powell cho rằng hành động này sẽ làm suy yếu khả năng điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

"Thu nhập lãi ròng của chúng tôi tạm thời âm do lãi suất chính sách tăng nhanh, nhằm kiểm soát lạm phát và đây là tình huống rất hiếm gặp. Lợi nhuận ròng sẽ sớm dương trở lại. Nếu Fed mất khả năng trả lãi cho dự trữ và các khoản nợ khác, chúng tôi sẽ không thể kiểm soát lãi suất", ông nói thêm.

Về chính sách lãi suất nói chung, ông Powell vẫn giữ lập trường quen thuộc, cho rằng các nhà hoạch định chính sách lo ngại thị trường lao động thắt chặt có thể làm lệch cán cân giữa mục tiêu việc làm và kiểm soát lạm phát.

Dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp trong tháng 8, tốc độ tăng việc làm đã chậm lại rõ rệt. Trong thị trường lao động suy yếu như hiện nay, rủi ro đối với việc làm đang gia tăng.

Ông Powell cho biết hồi tháng 9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã phản ứng bằng cách hạ lãi suất điều hành 0,25%. Cuộc họp tiếp theo của cơ quan này sẽ diễn ra vào ngày 28-29/10.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ có thêm 2 đợt cắt giảm trong năm nay và nhiều quan chức Fed đều ủng hộ quan điểm này, nhưng ông Powell vẫn giữ thái độ thận trọng.

Theo ông, không có con đường nào hoàn toàn an toàn cho chính sách khi Fed phải cân bằng giữa hai mục tiêu việc làm và lạm phát.