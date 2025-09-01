Tương lai Antony được định đoạt

Cầu thủ sinh năm 2000 chia tay Man Utd sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim ghẻ lạnh.

MU chia tay một trong những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử CLB.

Theo The Athletic, Real Betis đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony theo bản hợp đồng dài hạn từ Manchester United với giá 25 triệu euro, đi kèm với đó là điều khoản cho phép MU hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu CLB La Liga bán cầu thủ người Brazil trong tương lai.

Ngoài ra, Man Utd cũng không phải đền bù tiền lương cho Antony. Cựu sao Ajax muốn hoàn thành vụ chuyển nhượng đến Betis càng nhanh càng tốt.

Antony từng được nhiều CLB tại châu Âu liên hệ. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil đã từ chối để chờ Real Betis. Sau quãng thời gian kiên nhẫn chờ đợi, cựu sao Ajax thỏa mong ước trở lại Tây Ban Nha.

Ở lượt về La Liga mùa trước, Antony tỏa sáng với 9 bàn và có 5 đường kiến tạo cho Betis. Cầu thủ 25 tuổi góp công giúp CLB vượt qua khủng hoảng để giành vé dự cúp châu Âu.

Cập bến MU với giá 85 triệu euro, Antony được kỳ vọng tỏa sáng nhưng chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận tại Old Trafford. Anh nhanh chóng trở thành người thừa. Ngôi sao Brazil giờ đây đặt mục tiêu chứng tỏ bản thân tại Betis và hướng tới việc được dự World Cup 2026 dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Sau Alejandro Garnacho và Antony, MU sẽ tìm cách thanh lý nốt Jadon Sancho và Tyrell Malacia để ổn định nhân sự mùa giải 2025/26.