Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tunisia 0-2 Nhật Bản: Cú đá quá đẳng cấp

  • Chủ nhật, 21/6/2026 10:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phút 31, Ueda sút xa đẳng cấp từ ngoài vùng cấm giúp Nhật Bản nới rộng khoảng cách với Tunisia lên thành 2 bàn.

Ueda nâng tỷ số lên thành 2-0.

Phút thứ 4, Kamada Daichi đánh gót điệu nghệ làm tung lưới Tunisia. Trước đó, Keito Nakamura có pha xử lý khéo léo bên cánh trái, trước khi căng ngang vào trong cho đồng đội lập công.

Nhật Bản suýt có bàn thắng thứ 2 nhưng bị thủ môn Tunisia dùng những đầu ngón tay xuất sắc cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Nhat ban anh 1Nhat ban anh 2Nhat ban anh 3Nhat ban anh 4

Kamada Daichi ghi bàn ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup.

Sau khoảng 25 phút thi đấu, Nhật Bản vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khiến hàng thủ Tunisia luôn bị đặt trong thế báo động.

Phút 31, Ueda Ayase tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm. Bóng đi chéo góc với độ khó cao làm bó tay thủ thành Tunisia.

Nhat ban anh 5Nhat ban anh 6Nhat ban anh 7Nhat ban anh 8

Cú đá không thể cản phá của Ueda.

Ở bên phía đối diện, đại diện châu Phi gần như bất lực trong việc tiếp cận khung thành Nhật Bản. Tunisia chỉ có được đúng 1 pha dứt điểm cầu môn nhưng bóng đi không trúng đích trong 35 phút đầu.

Tunisia khép lại hiệp một với tình thế "công không được, thủ không xong". Họ hoàn toàn bất lực trước lối đá khoa học và đầy kỷ luật của Nhật Bản. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Tunisia có thể trở thành đội thứ 3 bị loại ở World Cup năm nay.

Video bàn thắng ở phút 89 của Nhật Bản Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.

Trận đấu lịch sử ở World Cup 2026

Trọng tài Istvan Kovacs được giao trọng trách điều khiển trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup giữa Nhật Bản và Tunisia thuộc bảng F vào ngày 21/6.

10:50 19/6/2026

Cựu HLV Nam Định và 'bùa may' sơ mi trắng ở World Cup

Hervé Renard, HLV thường xuất hiện cùng chiếc sơ mi trắng bên đường biên, trở lại World Cup 2026 với nhiệm vụ vực dậy Tunisia sau khởi đầu không tốt.

10:44 17/6/2026

Hình ảnh đau lòng tại World Cup

Wilfried Singo của Bờ Biển Ngà đối diện nguy cơ phải nói lời chia tay sớm với World Cup 2026 sau khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với tuyển Đức sáng 21/6.

4 giờ trước

Hiểu Phong

Nhật bản Tuyển Tunisia Nhật bản

    Đọc tiếp

    Doi chan cua Davies lai bi tan pha hinh anh

    Đôi chân của Davies lại bị tàn phá

    09:21 12/5/2026 09:21 12/5/2026

    0

    Chấn thương dai dẳng của hậu vệ Alphonso Davies khiến anh đứng trước nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026 trên sân nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý