Tunisia 0-2 Nhật Bản: Cú đá quá đẳng cấp

Phút 31, Ueda sút xa đẳng cấp từ ngoài vùng cấm giúp Nhật Bản nới rộng khoảng cách với Tunisia lên thành 2 bàn.

Ueda nâng tỷ số lên thành 2-0.

Phút thứ 4, Kamada Daichi đánh gót điệu nghệ làm tung lưới Tunisia. Trước đó, Keito Nakamura có pha xử lý khéo léo bên cánh trái, trước khi căng ngang vào trong cho đồng đội lập công.

Nhật Bản suýt có bàn thắng thứ 2 nhưng bị thủ môn Tunisia dùng những đầu ngón tay xuất sắc cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Kamada Daichi ghi bàn ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup.

Sau khoảng 25 phút thi đấu, Nhật Bản vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khiến hàng thủ Tunisia luôn bị đặt trong thế báo động.

Phút 31, Ueda Ayase tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm. Bóng đi chéo góc với độ khó cao làm bó tay thủ thành Tunisia.

Cú đá không thể cản phá của Ueda.

Ở bên phía đối diện, đại diện châu Phi gần như bất lực trong việc tiếp cận khung thành Nhật Bản. Tunisia chỉ có được đúng 1 pha dứt điểm cầu môn nhưng bóng đi không trúng đích trong 35 phút đầu.

Tunisia khép lại hiệp một với tình thế "công không được, thủ không xong". Họ hoàn toàn bất lực trước lối đá khoa học và đầy kỷ luật của Nhật Bản. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Tunisia có thể trở thành đội thứ 3 bị loại ở World Cup năm nay.