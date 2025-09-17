Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

  • Thứ tư, 17/9/2025 09:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 17/9, một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Lúc này, xe ô tô đi tới xảy ra va chạm trực diện với xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguoc chieu cau Nhat Tan anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 0h, tại cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một người đàn ông đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân, hướng từ ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Khi đến gần giữa cầu, xe đạp xảy ra va chạm với ô tô trên đường. Cú đâm mạnh khiến xe đạp và người điều khiển văng ra xa. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố giải quyết vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định danh tính nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 19/2, trên cầu Nhật Tân. Ô tô biển kiểm soát 29K-006.XX đi hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành va chạm với một người đi xe máy ngược chiều ở làn ngoài cùng bên trái.

Va chạm đã khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị văng xa hàng chục mét.

Làm rõ nguyên nhân vụ xe phân khối lớn biến dạng trên cầu Nhật Tân

Bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe phân khối lớn khi di chuyển trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), đã liên tiếp va chạm với xe tải và ôtô con.

17:00 8/8/2025

Xe phân khối lớn biến dạng, tài xế tử vong trên cầu Nhật Tân

Sáng sớm 8/8, một xe phân khối lớn gặp nạn trên cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội). Tại hiện trường, phương tiện biến dạng, người điều khiển tử vong tại chỗ.

09:08 8/8/2025

Xe máy biến dạng, tài xế tử vong sau va chạm với ôtô

Tối 19/2, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), sau cú va chạm mạnh với ôtô, xe máy bị biến dạng và nam tài xế tử vong tại chỗ.

06:35 20/2/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/di-xe-dap-nguoc-chieu-tren-cau-nhat-tan-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-va-cham-voi-o-to-post1778850.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

