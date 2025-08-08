Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe phân khối lớn biến dạng, tài xế tử vong trên cầu Nhật Tân

  • Thứ sáu, 8/8/2025 09:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng sớm 8/8, một xe phân khối lớn gặp nạn trên cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội). Tại hiện trường, phương tiện biến dạng, người điều khiển tử vong tại chỗ.

Xe may bien dang anh 1

Hiện trường vụ việc được người dân chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng hơn 4h cùng ngày tại cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện xe máy phân khối lớn nằm ở làn giữa cầu Nhật Tân (hướng từ nội thành ra ngoại thành), bên cạnh là thi thể nam giới. Cách đó không xa có một chiếc xe ôtô con.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 15 có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin của phóng viên, nạn nhân là người quốc tịch nước ngoài. Tại hiện trường, phương tiện bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp lòng đường.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kể trên.

Liên tiếp tai nạn ở TP.HCM, hai nữ công nhân tử vong thương tâm

Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trong sáng 7/8 trên địa bàn TP.HCM, khiến hai nữ công nhân tử vong tại chỗ khi đang đi làm và về nhà.

20 giờ trước

Diễn biến mới vụ hãng taxi ‘độc chiếm’ bến xe ở Thái Nguyên

Sở Xây dựng Thái Nguyên yêu cầu làm rõ việc bến xe Thái Nguyên ký hợp đồng cho taxi Bình An đón, trả khách, nhưng không cho taxi khác vào đón khách trong bến.

26:1539 hôm qua

TP.HCM kẻ vạch mắt võng tại các giao lộ, điểm nóng giao thông

Nhiều giao lộ lớn tại TP.HCM được kẻ vạch mắt võng và lắp đặt hơn 300 biển báo nhường đường cho xe rẽ phải, nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe.

28:1683 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-phan-khoi-lon-bien-dang-tai-xe-tu-vong-tren-cau-nhat-tan-post1767430.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Xe máy biến dạng Hà Nội Tai nạn Nhật Tân Xe máy biến dạng Tài xế tử vong Xe máy va ôtô

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý