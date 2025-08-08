Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Làm rõ nguyên nhân vụ xe phân khối lớn biến dạng trên cầu Nhật Tân

  • Thứ sáu, 8/8/2025 17:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe phân khối lớn khi di chuyển trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), đã liên tiếp va chạm với xe tải và ôtô con.

Xe bien dang Nhat Tan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) vào sáng 8/8, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, nam thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy BKS 60A6-21XX (loại xe phân khối lớn) di chuyển trên cầu Nhật Tân, hướng trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Khi đi đến khu vực cột đèn điện SS1B/E58 cầu Nhật Tân, xe phân khối lớn xảy ra va chạm với ôtô tải biển số 34C-224.XX đi phía trước cùng chiều. Sau đó, chiếc xe tiếp tục va chạm với ôtô con biển số 30H-084.XX.

Vụ việc khiến người điều khiển xe phân khối lớn tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, phân luồng điều tiết giao thông.

Xe phân khối lớn biến dạng, tài xế tử vong trên cầu Nhật Tân

Sáng sớm 8/8, một xe phân khối lớn gặp nạn trên cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội). Tại hiện trường, phương tiện biến dạng, người điều khiển tử vong tại chỗ.

9 giờ trước

Cắt cabin xe đầu kéo, đưa thi thể tài xế ra ngoài

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, khiến tài xế xe đầu kéo tử vong, mắc kẹt trong cabin.

16:19 5/8/2025

Đang lái xe, tài xế bất ngờ bị hành khách tát vào mặt

Tài xế đang lái xe khách thì bất ngờ bị hành khách chồm tới, dùng tay tát mạnh vào mặt, rất may, tài xế vẫn kịp xử lý tình huống không để xảy ra tai nạn.

18:29 3/8/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/lam-ro-nguyen-nhan-vu-xe-phan-khoi-lon-bien-dang-tai-xe-tu-vong-tren-cau-nhat-tan-post1767453.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe biến dạng Nhật Tân Hà Nội Tai nạn Nhật Tân Xe máy biến dạng Tài xế tử vong Xe máy va ôtô

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý