Làm rõ nguyên nhân vụ xe phân khối lớn biến dạng trên cầu Nhật Tân

Bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe phân khối lớn khi di chuyển trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), đã liên tiếp va chạm với xe tải và ôtô con.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) vào sáng 8/8, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, nam thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy BKS 60A6-21XX (loại xe phân khối lớn) di chuyển trên cầu Nhật Tân, hướng trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Khi đi đến khu vực cột đèn điện SS1B/E58 cầu Nhật Tân, xe phân khối lớn xảy ra va chạm với ôtô tải biển số 34C-224.XX đi phía trước cùng chiều. Sau đó, chiếc xe tiếp tục va chạm với ôtô con biển số 30H-084.XX.

Vụ việc khiến người điều khiển xe phân khối lớn tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, phân luồng điều tiết giao thông.