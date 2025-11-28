Đâu là thời điểm vàng để mua máy hút ẩm?

Doanh số máy hút ẩm bất ngờ tăng vọt khi mùa nồm ẩm tại các tỉnh/thành phía Bắc đến sớm hơn dự kiến.

Máy hút ẩm là thiết bị quen thuộc với nhiều gia đình. Ảnh: CNN.

Thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vừa trải qua đợt nồm ẩm trái mùa vào đầu tháng 11. Với độ ẩm cao, hiện tượng vật dụng thường xuyên ẩm ướt, quần áo phơi lâu khô trở thành nỗi ám ảnh.

Để đối phó tình trạng này, nhiều người có nhu cầu tham khảo và mua máy hút ẩm, khiến thị trường trở nên sôi động hơn thường lệ.

“Đây là biến động không được dự báo trước bởi hiện tượng nồm ẩm xuất hiện sớm hơn quy luật. Thông thường, cao điểm mùa nồm ẩm thường rơi vào cuối tháng 12 hoặc tháng 1-2 hàng năm”, ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc một hệ thống bán lẻ điện tử lớn, cho biết.

Lý do máy hút ẩm bỗng đắt hàng

Theo ông Tân, doanh số các dòng sản phẩm hút ẩm, máy sấy gia đình những ngày đầu tháng 11 tăng gấp chục lần bình thường. Doanh số ghi nhận cao nhất vào cuối tuần qua, đặc biệt khi mức nồm ẩm tại nhiều tỉnh/thành phía Bắc dao động rất cao (90-98%).

“Điều này cho thấy sự phản ứng rất nhanh nhạy và cấp thiết của người tiêu dùng trước diễn biến thời tiết bất thường”, ông Tân nói thêm.

Không chỉ người tiêu dùng, các hệ thống phân phối cũng bất ngờ trước hiện tượng nồm ẩm đến sớm.

Bà Nguyễn Hà, Giám đốc Marketing một đơn vị phân phối lớn, cho biết các công ty thường nhập hàng và chuẩn bị mùa bán hàng tiếp theo vào tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên năm nay, lượng hàng dự trữ được tiêu thụ nhanh hơn dự kiến.

“Trên thực tế, nhiều model ‘cháy hàng’ khiến chúng tôi phải nhập bổ sung sớm hơn nhiều so với kế hoạch”, bà Hà nhấn mạnh.

Tình trạng trên khiến nhiều người đặt câu hỏi mua máy hút ẩm lúc này liệu có quá trễ. Trên thực tế, đại diện đơn vị phân phối thừa nhận nhiều hệ thống đại lý cũng bất ngờ với diễn biến thời tiết, chưa kịp nhập hàng từ nhà cung cấp, song đã có giải pháp điều chỉnh.

“Chúng tôi đã làm việc sát sao với đối tác logistic và các hãng để tăng tần suất nhập hàng, điều phối hàng linh hoạt giữa các kho nhằm đảm bảo sớm ổn định nguồn cung trở lại, kịp phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dùng”, bà Hà nói thêm.

Gian hàng máy hút ẩm tại một siêu thị. Ảnh: Hằng Nga.

Hiện nay, nhiều người cũng không chờ đến mùa nồm để mua máy hút ẩm. Theo ông Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Sản phẩm một thương hiệu về điện gia dụng, cho biết người dùng ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của máy hút ẩm trong bảo vệ sức khỏe, nội thất và chất lượng không khí trong nhà.

“Ngay cả trong những ngày thời tiết không quá ẩm, lượng máy bán ra vẫn duy trì khá tốt thay vì chỉ tập trung giai đoạn nồm ẩm cao điểm như trước đây”, ông Dũng khẳng định.

Theo tài liệu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), độ ẩm tương đối (RH) lý tưởng trong nhà nên dao động 30-50%. Độ ẩm quá cao có thể tạo môi trường hoàn hảo cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển, gây các bệnh về hô hấp và dị ứng, đồng thời làm hỏng hóc thiết bị điện tử, nội thất gỗ đắt tiền.

Lưu ý gì khi mua máy hút ẩm?

Trên thị trường, máy hút ẩm được chia thành nhiều loại khác nhau, dựa trên công suất hút nước trong một ngày. Theo tạp chí Consumer Reports, người dùng cần xác định độ ẩm tương đối trong phòng, sau đó tính diện tích phòng để chọn công suất phù hợp.

Độ ẩm cũng có xu hướng dao động theo nhiệt độ. Vào thời tiết ấm áp, độ ẩm tương đối lý tưởng thường đạt 40-60%. Nếu thời tiết lạnh hơn, độ ẩm thường rơi vào 30-50%.

Các mẫu máy hút ẩm phổ biến có công suất dưới 20 L (khả năng hút 20 lít nước/ngày), phù hợp cho đa số phòng dưới 35 m2, trong khi mẫu lớn có công suất 50-60 L.

Người dùng có thể tham khảo trên website nhà sản xuất để chọn model phù hợp kích cỡ, độ ẩm phòng, và nên chọn máy có công suất cao hơn một chút. Nếu công suất quá thấp, hiệu quả hút ẩm không khí có thể không được như ý.

Trên thực tế, khách hàng có xu hướng chọn máy hút ẩm với công suất cao. Theo ông Hoàng Anh Dũng, nhiều gia đình mua máy hút ẩm để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà thay vì chỉ đặt trong một phòng riêng lẻ.

Những tiêu chí khi mua máy hút ẩm xoay quanh công suất, độ ồn, dung tích bình nước... Ảnh: New York Times.

Nếu đặt trong phòng ngủ, độ ồn cũng là yếu tố cần quan tâm. Thiết bị này thường khá yên tĩnh, song việc hoạt động liên tục có thể khiến người dùng mất tập trung, đặc biệt khi ngủ.

Theo đánh giá của Consumer Reports, các mẫu máy hút ẩm ồn ào thường đạt 70 dB, tương đương tiếng vòi sen, trong khi những model yên tĩnh là khoảng 50 dB, tương đương tiếng tủ lạnh. Do đó, người dùng nên tham khảo thông số từ nhà sản xuất, cân nhắc vị trí đặt máy hút ẩm để không bị làm phiền trong lúc hoạt động.

Tiếp theo, nên quan tâm việc bố trí ống dẫn nước xả để giảm tần suất đổ nước trong ngày, chọn các mẫu có dung tích bình chứa lớn để không phải đổ nước liên tục.

Bên cạnh tính năng hút ẩm, người dùng hiện nay còn yêu cầu nhiều tính năng khác để tối ưu chi phí. Theo ông Hoàng Anh Dũng, trong năm nay xuất hiện các loại máy hút ẩm với tính năng lọc không khí cao cấp, sử dụng màng lọc HEPA như máy lọc không khí chuyên dụng. Điều này giúp giải quyết cả độ ẩm và chất lượng không khí, 2 vấn đề lớn của mùa nồm ẩm.

“Tôi cho rằng xu hướng của mùa nồm ẩm sắp tới sẽ tập trung vào các thiết bị đa năng, vận hành êm, hút ẩm hiệu quả và lọc khí tốt, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm giải pháp toàn diện để cân bằng không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Dũng nhấn mạnh.