Vozinha trở thành số một

Vozinha tạo nên cú bùng nổ truyền thông lịch sử tại World Cup 2026, trở thành thủ thành nổi tiếng nất thế giới về lượng theo dõi trên mạng xội.

Vozinha đã viết nên câu chuyện cổ tích cho Cape Verde tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Vòng chung kết World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những bàn thắng đẹp, mà còn là nơi chứng kiến những câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Đội tuyển quốc gia nhỏ bé Cape Verde cùng người gác đền vĩ đại của họ đã làm đảo lộn mọi dự đoán của giới chuyên môn.

Hành trình tiến vào vòng loại trực tiếp của đại diện châu Phi gắn liền với những màn trình diễn xuất thần trong khung gỗ. Từ một thủ thành suýt phải giải nghệ, thủ thành kỳ cựu này đã bước ra ánh sáng và chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Hiện tượng Vozinha

Trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh, cái tên Josimar Dias "Vozinha" hoàn toàn xa lạ với phần đông người hâm mộ bóng đá quốc tế. Trang cá nhân Instagram của thủ thành 40 tuổi này chỉ vỏn vẹn có khoảng 31.500 người theo dõi.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm, ngay khi trận mở màn giữa Cape Verde và đội tuyển Tây Ban Nha kết thúc với kết quả hòa 0-0 đầy kiên cường.

Sự thăng tiến về mặt truyền thông của Vozinha tỷ lệ thuận với kỳ tích của đội nhà. Sau khi tiếp tục cùng các đồng đội cầm hòa Uruguay với tỷ số 2-2, lượng người theo dõi anh đã tăng vọt lên con số 15 triệu.

Vozinha đã vượt qua Casillas, Courtois để trở thành thủ môn nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Zflixfootball.

Đến khi giải đấu chính thức khép lại với trận đấu quả cảm trước nhà đương kim vô địch Argentina, tài khoản mạng xã hội của anh đã chạm mốc kỷ lục 21,7 triệu lượt follow.

Con số này giúp Vozinha chính thức vượt mặt các huyền thoại thế giới như Iker Casillas (20,4 triệu), Keylor Navas (19 triệu) hay Thibaut Courtois (18 triệu) để trở thành thủ môn nổi tiếng nhất hành tinh trên mạng xã hội.

Sự quan tâm đặc biệt này bắt nguồn từ thành tích phi thường của tập thể Cape Verde tại World Cup. Quốc đảo với dân số chỉ hơn 500.000 người đã hiên ngang vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại trước các ông lớn.

Nhiều cổ động viên Cape Verde đòi dựng tượng thủ môn Vozinha tại quê nhà. Ảnh: Reuters.

Họ rời giải đấu mà không để thua bất kỳ trận nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Tây Ban Nha - đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch World Cup đã có 27 cú sút về phía khung thành Cape Verde. Bảy trong số đó đi trúng đích. Vozinha đã cản phá thành công tất cả. Tại vòng 32 đội, họ chỉ chịu khuất phục trước Argentina với tỷ số sát nút 2-3 ở phút thứ 111 của hiệp phụ.

Sau trận đấu, ống kính máy quay đã ghi lại khoảnh khắc xúc động khi siêu sao Lionel Messi chủ động tiến đến ôm và dành những lời động viên trân trọng cho người gác đền bên phía đối diện.

"Nhiều người nghĩ Argentina sẽ thắng dễ dàng. Tôi rất tự hào về các đồng đội và cả bản thân mình vì đã đưa Cape Verde lên bản đồ bóng đá thế giới bằng chiến dịch này", Vozinha tự hào chia sẻ sau trận đấu lịch sử.

Biểu tượng mới của quốc gia

Đằng sau hào quang rực rỡ của sự nổi tiếng là cả một chặng đường dài đầy nghị lực của Vozinha. Trước khi tạo nên cơn địa chấn tại World Cup, anh chủ yếu thi đấu tại các giải bóng đá có thu nhập thấp và không mấy tiếng tăm tại địa phương hoặc ở châu Âu.

Anh từng có thời gian khoác áo Chaves, một đội bóng chuyên nghiệp thuộc giải hạng Hai Bồ Đào Nha (Liga Portugal 2). Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh là nhân tố chủ chốt tại giải vô địch bóng đá châu Phi (AFCON) vào các năm 2013, 2015, 2021 và 2023.

Câu chuyện của anh càng trở nên nhân văn và xúc động hơn nhờ sự xuất hiện của người mẹ trên khán đài. Bà Ana, mẹ của Vozinha, chưa bao giờ có cơ hội ra nước ngoài xem con trai thi đấu vì rào cản tài chính và thủ tục thị thực phức tạp.

Bà Ana Candida Évora (trái) - mẹ của Vozinha cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Infantino/Instagram.

"Tôi khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà, và thật không may, họ không còn ở đây nữa. Và cũng vì mẹ tôi. Bà ấy không thể đến đây vì chúng tôi không đủ tiền làm visa. Tôi rất muốn bà ấy ở đây, nhưng tôi cũng rất hạnh phúc, và tôi rất hạnh phúc cho tất cả người dân Cape Verde", Vozinha bật khóc sau trận hoà Tây Ban Nha.

Nhận thấy tầm ảnh hưởng và câu chuyện truyền cảm hứng của anh, Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Cape Verde và FIFA đã cùng phối hợp để cấp visa đặc biệt, đồng thời tài trợ toàn bộ chi phí để đưa bà Ana đến Miami trực tiếp cổ vũ con trai trong trận đấu gặp Uruguay.

Sự kiên cường của Vozinha và các đồng đội đã châm ngòi cho một làn sóng vinh danh vô tiền khoáng hậu tại quê nhà. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, hàng nghìn người dân tại thủ đô Praia đã đổ ra đường ăn mừng xuyên đêm như thể đội nhà vừa giành chức vô địch.

Hiện tại, người hâm mộ quốc đảo này đang kêu gọi chính quyền địa phương sớm dựng tượng vinh danh Vozinha.