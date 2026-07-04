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Công nghệ

Game cũng 'chào thua' với siêu phẩm của cầu thủ Cape Verde

  • Thứ bảy, 4/7/2026 11:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu phẩm gỡ hòa 2-2 của Lopes Cabral vào lưới tuyển Argentina khiến những nhà phát hành của tựa game bóng đá EA FC 26 cũng phải bất ngờ khi anh có thể làm được điều đó.

Khoảnh khắc xuất thần của Sydney Lopes Cabral. Ảnh: Alamy.

Dù Cape Verde để thua Argentina với tỷ số 2-3 tại vòng 32 đội World Cup 2026, cái tên Lopes Cabral hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu khi có màn trình diễn để đời và để lại dấu ấn đậm nét bằng một siêu phẩm được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Phút 102, Lopes Cabral nhận bóng từ rất xa bên cánh trái, trước khi cắt vào trong rồi sút bằng chân phải hoàn hảo đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến Emiliano Martinez bó tay và đưa thế trận về tỷ số 2-2.

Bàn thắng này lập tức khiến NHM trên toàn thế giới phải bất ngờ. Thậm chí, nếu chơi game và điều khiển những chân sút tốt nhất, người chơi giỏi nhất có lẽ cũng khó có thể làm được siêu phẩm như thế.

Cụ thể, trong tựa game bóng đá nổi tiếng EA FC 26, chỉ số sút của Lopes Cabral chỉ là 43 và không được trang bị kỹ năng sút đặc biệt nào. Đặc biệt hơn, hậu vệ của Cape Verde trận này phải đá trái sở trường bên cánh trái, và thực hiện cú sút bằng chân không thuận.

Để so sánh, với cùng góc sút tương tự, ngay cả những siêu sao hàng đầu trong EA FC 26 về khả năng sút xoáy như Bruno Fernandes hay Harry Kane cũng khó lòng đưa bóng vào lưới.

"Phải giải thích thế nào nếu bàn thắng đẹp nhất giải đấu lại được ghi bởi một hậu vệ cánh phải, nhưng lại đang chơi ở vị trí cánh trái, với chỉ số sút bóng chỉ là 43?", Futwiz - nền tảng dữ liệu về cầu thủ trong EA FC 26 đặt câu hỏi.

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Thẻ cầu thủ của Lopes Cabral trong EA FC 26. Ảnh: EA FC 26.

Không chỉ với game, bàn thắng của Cabral còn khó tin theo dữ liệu thống kê. Cụ thể, theo SofaScore, siêu phẩm này có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) không tưởng là 0,03.

xG là một trong những chỉ số quan trọng nhất của bóng đá trong một thập kỷ vừa qua. Opta, công ty đầu tiên giới thiệu chỉ số này, sử dụng hệ thống AI Qwinn phân tích hơn 2,5 triệu cú sút từ 66.000 cầu thủ trong quá khứ để có thể đưa ra xG của từng cú sút cụ thể, dựa trên một loạt thông số, dữ liệu của tình huống.

Những thông số được tính toán không bao gồm việc người thực hiện cú sút là ai. Một tình huống có tỷ lệ xG là 0,5, có nghĩa là 50% tình huống tương tự cầu thủ sẽ ghi bàn. Như vậy, có thể hiểu đơn giản là với siêu phẩm của Cabral, 100 cú sút tương tự gần như sẽ không bao giờ thành bàn.

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Chân sút thiên tài Harry Kane

Dù ghi được hai bàn thắng, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Harry Kane trong cả trận chỉ là 0,5. Để so sánh, cả đội CHDC Congo có 0,91 xG nhưng chỉ ghi được một bàn.

43:2583 hôm qua

Anh Tuấn

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