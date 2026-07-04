Điều bạn không thể biết khi xem World Cup 2026

World Cup 2026 là kỳ đại hội có yêu cầu cao nhất từ trước tới nay về phát sóng, với hơn 5.000 nhân sự, xử lý 104 trận đấu và duy trì hệ thống phát sóng gần như liên tục.

Đội ngũ của HBS làm việc liên tục để đảm bảo hoạt động phát sóng cho World Cup 2026. Ảnh: MediaPro.

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất trong lịch sử FIFA về số đội và số trận. Đây còn là thử thách chưa từng có với ngành truyền hình thể thao. Host Broadcast Services (HBS), đơn vị phụ trách sản xuất tín hiệu truyền hình tại Mỹ, phải vận hành một hệ thống khổng lồ để đưa giải đấu đến hàng tỷ khán giả trên toàn cầu.

Giải đấu năm nay có 48 đội, đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Tổng số trận tăng lên 104. Riêng vòng bảng đã có số trận tương đương toàn bộ World Cup 2022 tại Qatar. Điều này khiến áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, nhân sự và quy trình vận hành tăng mạnh.

Áp lực khổng lồ

Dan Miodownik, CEO HBS, cho biết công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Theo ông, đội ngũ HBS phải tính từ những yếu tố cơ bản nhất. Đó là số đội sản xuất cần có, hệ thống kỹ thuật lõi, đường truyền, nguồn điện và cách phục vụ các đơn vị nắm bản quyền.

“Nếu không làm tốt về mặt kỹ thuật, con người có giỏi đến đâu cũng không quan trọng”, Miodownik nói.

Ông nhấn mạnh 3 yếu tố nền tảng là kỹ thuật, viễn thông và nguồn điện. Nếu 3 phần này ổn định, các phần còn lại mới có thể vận hành.

CEO Dan Miodownik chia sẻ về công tác phát sóng World Cup 2026. Ảnh: SVG.

Quy mô nhân sự của HBS tại World Cup 2026 lên gần 5.000 người. Trong đó, hơn 400 người làm việc tại trung tâm ở London. Ngoài ra, họ còn có đội ngũ tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế (IBC), các nhóm sản xuất và hơn 100 nhân sự ở mỗi địa điểm thi đấu. Hoạt động diễn ra gần như 24/7.

So với World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, khác biệt lớn nhất nằm ở khoảng cách địa lý. Quốc gia Trung Đông có phạm vi tổ chức nhỏ hơn nhiều. Trong khi đó, World Cup 2026 trải rộng trên 3 quốc gia. Vì vậy, HBS phải tăng hiện diện tại địa phương. Một đội ngũ được đặt thường trực tại Miami để hỗ trợ vận hành tại Mỹ.

Theo Miodownik, việc có nhân sự tại chỗ giúp HBS xử lý các vấn đề địa điểm tốt hơn. Paris vẫn là trung tâm lập kế hoạch chính. Nhưng nhóm tại Miami giúp công ty bám sát thực tế hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với một giải đấu có nhiều sân, nhiều múi giờ và nhiều yêu cầu khác nhau.

HBS cũng không đưa toàn bộ công việc ra sân. Một số khâu như phát lại, chỉnh màu và điều khiển âm thanh được tập trung hóa. Đây là quyết định mang tính thực tế. Theo ông Miodownik, rất khó tìm đủ 16 nhóm có năng lực đồng đều để làm các công việc này tại từng địa điểm.

Thách thức kỹ thuật

Tuy nhiên, không phải mọi khâu đều có thể làm từ xa. Ghi hình trực tiếp vẫn cần hiện diện tại sân. HBS phải cân bằng giữa hiệu quả, chất lượng và rủi ro. Mỗi lựa chọn đều dựa trên yêu cầu thực tế của giải đấu.

Một thách thức khác là sự mệt mỏi với số lượng trận đấu khổng lồ. Lịch thi đấu gồm 27 ngày liên tiếp không nghỉ. Điều này ảnh hưởng đến cả đội bóng, đài truyền hình và đội sản xuất. HBS phải giám sát nhân sự chặt hơn. Công ty cũng yêu cầu các nhóm giữ bình tĩnh, làm đúng quy trình và không xử lý vội khi phát sinh sự cố.

Các trận đấu diễn ra liên tục gây áp lực lên đội ngũ vận hành giải đấu. Ảnh: SVG.

Về công nghệ, Miodownik cho rằng thay đổi lớn nhất công nghệ sản xuất và truyền tín hiệu truyền hình bằng hạ tầng mạng IP thay cho hệ thống truyền hình truyền thống. Công nghệ này từng gây nhiều tranh cãi ở World Cup 2022. Đến nay, các kỹ sư và nhà cung cấp đã quen thuộc hơn với cách vận hành. Điều đó giúp giảm rủi ro khi triển khai ở quy mô lớn.

Dù vậy, ông không cho rằng truyền hình thể thao sẽ sớm chuyển nhanh hoàn toàn lên đám mây.

Vai trò của đơn vị sản xuất chủ nhà cũng thay đổi mạnh. Trước đây, nhiều đài truyền hình tự sản xuất phần lớn nội dung. Hiện nay, họ kỳ vọng HBS cung cấp nhiều hơn, trong đó bao gồm cả tín hiệu trận đấu, nội dung hậu trường, video quảng bá, tư liệu số và nội dung mạng xã hội theo từng trận.