Chân sút thiên tài Harry Kane

Dù ghi được hai bàn thắng, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Harry Kane trong cả trận chỉ là 0,5. Để so sánh, cả đội CHDC Congo có 0,91 xG nhưng chỉ ghi được một bàn.

Cú sút này của Harry Kane có tỷ lệ thành bàn chưa đến 10%. Ảnh: Reuters.

Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Theo tài khoản chuyên thống kê The xG Philosophy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Harry Kane trong cả trận chỉ là 0,5 bàn. Để so sánh, cả đội CHDC Congo có 0,91 xG nhưng chỉ ghi được một bàn.

Đặc biệt hơn, theo SofaScore, bàn thứ hai của Kane có xG không tưởng là 0,05 với cú sút bằng chân phải đưa bóng đi vận tốc 94 km/h, găm vào góc cao gần khung thành trong tư thế xoay lưng.

xG là một trong những chỉ số quan trọng nhất của bóng đá trong một thập kỷ vừa qua. Opta, công ty đầu tiên giới thiệu chỉ số này, sử dụng hệ thống AI Qwinn phân tích hơn 2,5 triệu cú sút từ 66.000 cầu thủ trong quá khứ để có thể đưa ra xG của từng cú sút cụ thể, dựa trên một loạt thông số, dữ liệu của tình huống.

Những thông số được tính toán không bao gồm việc người thực hiện cú sút là ai. Một tình huống có tỷ lệ xG là 0,5, có nghĩa là 50% tình huống tương tự cầu thủ sẽ ghi bàn. Như vậy, có thể hiểu đơn giản là với bàn thắng của Kane, 100 cú sút tương tự có thể sẽ không bao giờ thành bàn.

Opta quy định các quả phạt đền có tỷ lệ xG là 0,79, tức là 100 lần thì sẽ có 79 lần thành bàn. Theo Stats Perform, chỉ số xG có sự thay đổi lớn từ năm 2022, dựa trên những yếu tố mới và sự tính toán của mạng neuron.

Nói cách khác, nếu là một cầu thủ khác, có lẽ hai pha dứt điểm như tiền đạo tuyển Anh đã làm sẽ không có bàn thắng nào.

Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich cũng trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi hai bàn tại một trận knock-out World Cup kể từ kỳ tích của Gary Lineker vào năm 1990, qua đó nối dài thành tích cá nhân tại World Cup năm nay.

Chiến thắng tại Atlanta đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau trận chung kết năm 1966, "Tam sư" mới lại thắng một trận đấu tại World Cup trong thế bị dẫn bàn.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi "Tam sư" để đối thủ ghi bàn trước, đồng thời xóa bỏ mạch 9 trận toàn hòa và thua nếu bị dẫn trước sau hiệp thi đấu đầu tiên.