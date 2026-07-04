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Công nghệ eSports

Faker nhận mình là fan của Messi

  • Thứ bảy, 4/7/2026 10:56 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Faker mới đây đã gây bất ngờ khi tiết lộ Lionel Messi là vận động viên thể thao mà anh ngưỡng mộ nhất.

"Messi của eSports" là danh hiệu vinh dự mà cộng đồng game thủ và truyền thông thường ưu ái dành riêng cho Faker. Ảnh:

Mới đây, trang chủ LoL eSports đã đăng tải bộ ảnh giới thiệu các thông tin thú vị về câu lạc bộ T1. Đáng chú ý, tại mục vận động viên yêu thích nhất, đội trưởng Lee "Faker" Sang-hyeok đã điền tên Lionel Messi. Chi tiết này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ thể thao toàn cầu.

Từ lâu, người hâm mộ đã mệnh danh Faker là "Ronaldo, Messi hay Lebron James của eSports” nhờ những điểm tương đồng kinh ngạc. Cả hai đều sở hữu tài năng thiên bẩm và tư duy vượt trội để thống trị bộ môn của mình. Không chỉ dẫn đầu về số danh hiệu lịch sử, họ còn là biểu tượng lớn của lòng trung thành khi dành trọn sự nghiệp đỉnh cao để cống hiến cho một màu áo duy nhất.

Sự đồng điệu này giải thích lý do Faker ngưỡng mộ siêu sao người Argentina. Cả Faker và Messi đều được xem là những biểu tượng vĩ đại nhất trong lĩnh vực của mình. Nếu Messi sở hữu 8 Quả bóng vàng cùng chức vô địch World Cup, thì Faker cũng có bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu.

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Cả Faker và Keria đều gọi tên Messi. Ảnh: LoL eSports.

"Quỷ vương bất tử" đã giành 6 chức vô địch thế giới (Worlds), 10 lần đăng quang LCK (giải vô địch LMHT Hàn Quốc), 2 lần lên ngôi ở Mid Season Invitational (MSI), 1 HCV ASIAD và trở thành gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử eSports. Ở tuổi 30, anh vẫn đang thi đấu đỉnh cao và tiếp tục là thủ lĩnh của T1.

Không chỉ có Faker, người chơi hỗ trợ Ryu "Keria" Minseok của T1 cũng điền tên Messi vào mục thần tượng.

“Ngoài ra, tôi còn mê Pedri và được truyền cảm hứng bởi Huấn luyện viên Pep Guardiola”, Keria chia sẻ thêm về sở thích bóng đá của mình.

Vị thế của Faker tại quê nhà Hàn Quốc hiện tại cũng không hề kém cạnh các ngôi sao thể thao truyền thống. Vào đầu năm nay, anh đã chính thức được Tổng thống trao tặng Huân chương Rồng Xanh. Đây là cấp bậc cao quý nhất trong hệ thống Huân chương Công trạng Thể thao quốc gia.

Thành tích này giúp Faker trở thành game thủ eSports đầu tiên nhận được vinh dự này, sánh ngang với siêu sao bóng đá Son Heung-min và nữ hoàng trượt băng Kim Yuna.

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Việt Anh

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