T1 'huỷ diệt' đại diện Âu - Mỹ tại MSI 2026

Giành hai chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước TLAW và Karmine Corp, đương kim vô địch LCK T1 chính thức bước vào trận Chung kết nhánh thắng giai đoạn Khởi động MSI 2026.

T1 đang có khởi đầu trong mơ tại mùa giải MSI 2026. Ảnh: T1.

Trận đấu mở màn của vòng Khởi Động (Play-In) giải đấu Mid-Season Invitational (MSI) đã diễn ra kịch tính giữa hai đội tuyển T1 (LCK) và Team Liquid Alienware (LCS). Họ đều là đương kim Á quân mùa Xuân của khu vực mình. Tuy nhiên với sức mạnh tuyệt đối, T1 dễ dàng chiến thắng giòn giã 3-0 để tiến thẳng vào Vòng 2.

Ngay trong ván đấu đầu tiên, T1 đã có màn "flex" khéo léo khi chủ động lựa chọn những vị tướng biểu tượng gắn liền với trang phục vô địch thế giới sắp ra mắt. Với sự kết hợp từ Gnar, Orianna và Mel, T1 dễ dàng áp đảo hoàn toàn các lựa chọn mang tính đột biến của đối thủ như Yasuo hay Akali, khép lại trận đấu ở phút 27.

Bước sang ván 2, TLAW tận dụng tốt đội hình giàu hiệu ứng để dẫn trước một lượng tiền lớn ở phút 20. Bản lĩnh của nhà vua LCK lên tiếng đúng lúc khi T1 kiên cường kéo dài trận đấu đến phút 36 và lật ngược thế trận bằng lối chơi macro chuẩn mực.

Trận Bo5 khép lại chóng vánh ở ván 3 khi xạ thủ Peyz hủy diệt đối phương với lượng sát thương khổng lồ từ con bài Zeri, mang về chiến thắng 3-0 đầu tay cho đại diện Hàn Quốc.

T1 mở màn giải đấu MSI 2026 với chiến thắng thuyết phục trước đương kim Á quân mùa Xuân khu vực Bắc Mỹ. Ảnh: LOL eSports.

Thử thách tiếp theo của Faker cùng các đồng đội ở vòng 2 là Karmine Corp (KC), hạt giống đến từ khu vực Châu Âu. Đây được xem là một trong những màn so tài đáng chú ý nhất giai đoạn Play-In khi cả hai đội đều bước vào cuộc chạm trán này với phong độ cao, sau khi có những chiến thắng ấn tượng ở vòng mở màn.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân đấu cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa hai đội tuyển. T1 tiếp tục phô diễn sức mạnh áp đảo để giành tấm vé đầu tiên tiến vào trận chung kết giai đoạn Khởi động bằng một thắng lợi 3-0 khác.

Trong suốt loạt trận, sự cơ động kỷ luật của người đi rừng Oner kết hợp khả năng điều tiết giao tranh tài tình từ Faker đã bẻ gãy hoàn toàn các nhịp độ tấn công sớm của KC.

Peyz huỷ diệt game 3 với "con bài" Lucian. Ảnh: MSI.

Dù đại diện Châu Âu có khoảnh khắc lóe sáng ở ván 3 khi Canna solo kill Doran và hỗ trợ ăn Baron, sự xuất sắc của xạ thủ Peyz với con bài Lucian đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng. Peyz liên tục chọn vị trí nhạy bén, bắn hạ các ngòi nổ bên phía đối phương trong các pha giao tranh tổng quyết định để ấn định chiến thắng.

Chia sẻ về chuỗi phong độ ấn tượng của toàn đội tại vòng Khởi động, tuyển thủ đường giữa Faker nhận định: “Chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ, nhưng mục tiêu cao nhất của T1 tại kỳ MSI năm nay vẫn là chức vô địch”.

Sự tự tin này hoàn toàn có cơ sở khi bộ khung nhân sự của T1 đang vận hành cực kỳ trơn tru. Lối chơi của đội tuyển không chỉ đa dạng về mặt cấm chọn mà còn cực kỳ tàn nhẫn trong việc trừng phạt sai lầm của đối phương, khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp bạc.