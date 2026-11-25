Trong hồi ký The Unexpected CEO, Shirin Behzadi kể hành trình rời quê hương ở tuổi 17, làm việc tại một cây xăng ở Mỹ rồi trở thành CEO của doanh nghiệp nhượng quyền dịch vụ nhà ở.

Shirin Behzadi từng làm thu ngân tại một cây xăng ở Los Angeles, ngồi phía sau lớp kính chống đạn. Khi ấy, bà vừa tìm cách ổn định cuộc sống tại Mỹ, vừa theo học đại học và nuôi tham vọng xây dựng sự nghiệp. Bà thường nói với những người xung quanh rằng một ngày nào đó mình sẽ điều hành một công ty lớn.

Gần 30 năm sau, Behzadi trở thành CEO của Home Franchise Concepts (HFC), doanh nghiệp phát triển hệ thống nhượng quyền các dịch vụ liên quan đến nhà ở. Hành trình này được bà kể lại trong hồi ký The Unexpected CEO: My Journey from Gas Station Cashier to Billion-Dollar CEO, xuất bản tháng 10/2025.

Những năm tháng bắt đầu lại ở Mỹ

Sau khi rời quê hương đến Mỹ năm 17 tuổi, Behzadi phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, việc học và cuộc sống xa gia đình. Công việc thu ngân tại cây xăng giúp bà có thu nhập, trong khi việc học đại học mở ra cơ hội chuyển sang lĩnh vực kế toán.

Bà theo học ngành kế toán, sau đó làm việc tại Ernst & Young và lấy chứng chỉ CPA. Từ một công việc ban đầu, Behzadi từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, trước khi chuyển sang ngành nhượng quyền.

Sau khi phát hành vào cuối tháng 10/2025, The Unexpected CEO: My Journey from Gas Station Cashier to Billion-Dollar CEO, đã lọt vào bảng xếp hạng sách bán chạy toàn quốc của USA TODAY. Ảnh: Amazon.

Trong hồi ký, những năm tháng này được kể lại như một quá trình giúp bà hình thành sự tự tin và khả năng tự lập. Bà vừa phải thích nghi với môi trường mới, vừa phải học cách vượt qua những định kiến và sự hoài nghi về năng lực của mình.

Behzadi cũng kể về trách nhiệm làm mẹ và những áp lực khi phải cân bằng gia đình với công việc. Bà nhìn lại các lựa chọn của mình, những thời điểm phải ưu tiên công việc và những lúc nhận ra mình không thể kiểm soát mọi thứ.

Trở thành CEO và đối diện bệnh hiểm nghèo

Behzadi gia nhập Budget Blinds năm 1999, ban đầu phụ trách tài chính. Công ty chuyên cung cấp rèm cửa và giải pháp che nắng cho nhà ở, phát triển hoạt động thông qua mạng lưới nhượng quyền. Sau nhiều năm làm việc, bà trở thành CFO của Home Franchise Concepts rồi được bổ nhiệm CEO năm 2015.

HFC sở hữu các thương hiệu dịch vụ nhà ở như Budget Blinds, Tailored Living và Concrete Craft. Năm 2018, doanh số toàn hệ thống nhượng quyền đạt khoảng 700 triệu USD . Năm 2019, doanh nghiệp được JM Family Enterprises mua lại, đánh dấu một giai đoạn chuyển giao quan trọng trong sự nghiệp của Behzadi.

Tuy nhiên, một trong những trải nghiệm được bà dành nhiều sự chú ý trong hồi ký lại không liên quan trực tiếp đến thương vụ hay hoạt động kinh doanh.

Năm 2009, Behzadi phát hiện mắc u não. Bà phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ, sau đó tiếp tục điều trị do biến chứng. Theo phần giới thiệu của nhà xuất bản, căn bệnh khiến bà không thể đứng vững, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh hoạt và làm việc.

Trong thời gian hồi phục, bà phải học lại những khả năng cơ bản của cơ thể, đồng thời đối diện với nỗi lo về tương lai. Việc trở lại công việc không diễn ra ngay lập tức. Bà bắt đầu với lịch làm bán thời gian, từng bước phục hồi sức khỏe và quay lại điều hành doanh nghiệp.

Trải nghiệm này trở thành một trong những điểm chính của cuốn sách, khi Behzadi nhìn lại cách bệnh tật thay đổi quan điểm của bà về thành công, công việc và cuộc sống. Những mục tiêu nghề nghiệp từng được đặt lên hàng đầu giờ đây phải được nhìn nhận cùng sức khỏe và gia đình.

Kinh nghiệm kinh doanh và quan điểm lãnh đạo

Bên cạnh hồi ký cá nhân, The Unexpected CEO còn có phần chia sẻ kinh nghiệm về quản trị, huy động vốn và phát triển doanh nghiệp. Behzadi kể về quá trình làm việc với các quỹ đầu tư tư nhân, mở rộng hệ thống nhượng quyền và xây dựng nhiều thương hiệu trong cùng một nền tảng kinh doanh.

HFC phát triển theo mô hình nhượng quyền, cho phép các đối tác địa phương vận hành dịch vụ dưới thương hiệu và quy trình của công ty. Cách làm này giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới mà không phải trực tiếp đầu tư toàn bộ cơ sở kinh doanh.

Behzadi nhìn nhận vai trò của lãnh đạo, bên cạnh kết quả tài chính, còn thể hiện ở việc xây dựng đội ngũ, tạo niềm tin và duy trì văn hóa doanh nghiệp. Nhà xuất bản giới thiệu cuốn sách có những nội dung về lãnh đạo bằng sự đồng cảm, cách xử lý khó khăn, huy động vốn và phát triển doanh nghiệp trong những giai đoạn chuyển đổi.

Bà cũng chia sẻ quan điểm về việc đặt giới hạn trong công việc, biết nói không và không để kỳ vọng của người khác chi phối lựa chọn của mình. Những bài học này được đúc kết từ chính các biến cố và trải nghiệm trong cuộc đời, sự nghiệp của Behzadi.